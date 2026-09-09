Carlos Sainz de cañas por Madrid antes del gran premio de casa

¿Qué hay más madrileño que irse de cañas por el centro de Madrid? Pues eso es lo que ha hecho el piloto madrileño Carlos Sainz que ha presentado la Williams Fan Zone que desde ayer está abierta de manera gratuita a todo el público de Madrid en la Plaza de Callao. Carlos lo tiene claro, de cañas se iría con Marc Márquez y Rafael Nadal con el que hablaría de cómo es estar retirado siendo una estrella mundial del deporte.

Un gran premio de casa que lo es de verdad, ya que según ha contado el piloto madrileño, pese a ser semana de gran premio ha podido dormir en casa, en casa de sus padres, y comer la comida de mamá. "Es raro, porque estoy en casa pero de semana de gran premio. Está siendo un gran premio más familiar", decía Sainz, que dice sentirse orgulloso y feliz de poder disputar una carrera en su ciudad con todo su público.

Una cita especial para el madrileño que ha presentado el diseño del casco que lucirá este fin de semana. Casco con fondo blanco y rodeado por la bandera de España al estilo de la vieja escuela y con el que Carlos ha querido hacer un guiño a los inicios de su carrera deportiva, ya que se trata de una réplica de uno de los cascos que usaba en 2005 cuando rodaba en las pistas de Karting madrileñas.

Casco de Carlos Sainz para el Premio de F1 celebrado en Madrid.

De aquella época recuerda los circuitos de Torrejón de Ardoz y Los Santos de la Humosa a los que iba pronto pero contento de tener que madrugar para correr carreras, por entonces el Campeonato de Madrid. Pero entre caña y caña, cero, cero por supuesto, Carlos reconoce que todo empezó en el Karting de su padre, al que por cierto llevará a todo el equipo Williams esta tarde para soltar los nervios.

Desde entonces y hasta ahora, según Carlos Sainz, no cambiaría nada de su carrera deportiva. "He pasado por cinco escuderías y he tenido que adaptarme a cada una de ellas", por lo que Sainz califica su carrera de muy completa y sobre todo llena de oportunidades aprovechadas. "Siempre he aprovechado cada oportunidad que me han dado cada uno de los monoplazas que he pilotado", ha asegurado el madrileño que dice estar viviendo como un sueño la celebración de este gran premio en Madrid.

En cuanto a sus expectativas en la pista, pocas. Reconoce que al Williams le queda mucho por mejorar y que no será hasta el próximo año cuando se dé el paso definitivo que debe definir la estrategia de la escudería para los próximos años. En Madrid ha reconocido que estarán en tierra de nadie porque no será hasta el próximo gran premio de Bakú cuando llegue una evolución en el monoplaza. Reconoce, además, que al ser un circuito nuevo se abre una ventana de oportunidad. De hecho la clave, según Sainz, estará en la intensidad de la vuelta y en cómo se comporten los neumáticos en una pista sucia, que irá cogiendo agarre con la goma de los monoplazas y que tendrá a La Monumental como referencia de todo, de desgaste de neumáticos y de tiempo por vuelta.