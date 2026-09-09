El apellido Raikkonen vuelve a mirar a la Fórmula 1: Robin, el hijo de Kimi, ficha por Red Bull

El apellido Raikkonen vuelve a llamar a la puerta de la Fórmula 1. Robin Raikkonen, hijo del campeón del mundo Kimi Raikkonen, ha sido elegido por Red Bull para formar parte de su programa de jóvenes pilotos a partir de 2027. Tiene solo 11 años, pero ya ha comenzado a recorrer el camino que un día llevó a su padre hasta la cima del automovilismo mundial.

El pequeño Robin se incorporará al Red Bull Junior Team, una de las canteras más prestigiosas de la Fórmula 1 y por la que han pasado pilotos que terminaron convirtiéndose en campeones del mundo como Sebastian Vettel y Max Verstappen. La escudería austríaca ha puesto ahora sus ojos en el joven finlandés después de seguir de cerca su progresión en el karting.

"El joven finlandés pasará a formar parte del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull a partir de 2027", anunció el equipo, que destaca el papel que este programa ha desempeñado durante años para guiar a jóvenes talentos hacia la Fórmula 1.

El hijo de 'Iceman' ya tiene su propio camino

Robin no llega a Red Bull únicamente por llevar uno de los apellidos más ilustres de la historia reciente de la F1. Con apenas 11 años, ya ha conseguido resultados destacados en campeonatos nacionales e internacionales de karting, tanto en Rotax como en WSK, y ha convencido a los responsables de la escudería con sus actuaciones.

Laurent Mekies, director de equipo y CEO de Red Bull Racing, destacó precisamente sus cualidades al volante. "Ya ha demostrado una habilidad excepcional en el karting", señaló, antes de subrayar su velocidad, su destreza en carrera y un talento natural que le han convertido en "uno de los jóvenes pilotos más prometedores de su categoría".

Pero en Red Bull también han reparado en algo que recuerda inevitablemente al carácter de su padre. Mekies resaltó la "madurez", la "actitud serena" y la concentración del joven finlandés, unas cualidades especialmente llamativas en un piloto que todavía está en plena infancia.

Y ahí está precisamente una de las claves. Red Bull no quiere correr demasiado. La escudería pretende que Robin avance paso a paso y ha dejado claro que no piensa colocar sobre sus hombros el peso de las expectativas que inevitablemente acompañan a un apellido como Raikkonen.

Sin prisas hacia un sueño demasiado grande

"Nuestro objetivo es formarle paso a paso, sin ejercer ninguna presión innecesaria sobre él", explicó Laurent Mekies. El responsable de Red Bull recordó que el camino hacia la Fórmula 1 es largo y que el joven necesita tiempo, apoyo y los recursos necesarios para desarrollar todo su potencial.

Una filosofía que también parece compartir Kimi Raikkonen. El campeón del mundo de 2007 se mostró "encantado y emocionado" por la decisión de su hijo y destacó el respaldo que Red Bull les ha ofrecido durante las conversaciones mantenidas antes de cerrar el acuerdo.

"Ofrecen un programa atractivo y completo para desarrollar y fomentar el progreso de Robin en los próximos años", afirmó Kimi, convencido de que la estructura austríaca puede aportar a su hijo la experiencia necesaria para seguir desarrollando el talento que ya ha mostrado en el karting.

Para el Iceman, además, Red Bull no es precisamente un desconocido en lo que a formar campeones se refiere. "El Red Bull Junior Team lleva años cosechando éxitos increíbles", recordó.

De Kimi a Robin

Kimi Raikkonen se retiró de la Fórmula 1 al término de la temporada 2021 después de una trayectoria de dos décadas. El finlandés disputó 19 temporadas en el Mundial entre 2001 y 2021, conquistó el título en 2007, logró 21 victorias y subió 103 veces al podio.

Ahora es su hijo quien empieza a escribir las primeras páginas de su propia historia.

Todavía queda, eso sí, un mundo entero por delante. Robin tiene 11 años y el fichaje por Red Bull no garantiza, ni mucho menos, que vaya a convertirse en piloto de Fórmula 1. Antes tendrá que superar las categorías de formación, las inevitables dificultades de una carrera deportiva que apenas comienza y una presión añadida que llegará simplemente por ser el hijo de Kimi Raikkonen.

Pero el primer paso ya está dado. El apellido que un día llevó al Iceman hasta el título mundial vuelve a aparecer en el radar de la Fórmula 1. Esta vez, con un niño finlandés de 11 años que empieza a perseguir su propio sueño, aunque lleve en la sangre una historia que le precede.