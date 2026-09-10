El Gran Premio de Madrid, modelo de Argentina para intentar recuperar la Fórmula 1

La Embajada de Argentina en España reunió este miércoles en Madrid a pilotos de F2 y F3, representantes de las principales instituciones del automovilismo español y argentino y directivos de empresas vinculadas a la tecnología y el deporte en el encuentro "Acelerando el futuro: Performance, Tecnología y Diplomacia Deportiva".

La jornada, organizada junto al Automóvil Club Argentino (ACA), la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la Asociación Argentina de Volantes (AAV), la Fundación Museo Fangio y el Real Automóvil Club de España (RACE), abordó el presente y el futuro del automovilismo y su relación con la tecnología, la inversión y los vínculos entre Argentina y España.

El acto se estructuró en tres paneles: uno institucional y de bienvenida, otro dedicado a la relación entre empresa y deporte motor y un tercero centrado en los pilotos y las nuevas generaciones del automovilismo.

El posible regreso de la Fórmula 1 a Argentina

Uno de los asuntos centrales del encuentro fue el posible regreso de la Fórmula 1 a Argentina. Durante la apertura se habló del reciente Congreso Americano de la FIA celebrado en Buenos Aires y de las gestiones para que el país vuelva a formar parte del calendario mundial de la máxima categoría.

En el primer panel participaron, entre otros, Valerio Iachizzi, de la FIA; Joaquín Verdegay, de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA); Juan Carlos Cervero, del RACE; y Juan Carlos Baca, del Automóvil Club Argentino (ACA).

El embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, destacó durante el acto el papel del deporte y de la tecnología, así como el apoyo de las empresas a los pilotos jóvenes. En este contexto, el piloto de Fórmula 2 Nicolás Varrone recibió la distinción de Embajador Marca País.

Empresa, tecnología y deporte motor

El segundo panel estuvo dedicado a la relación entre empresa, tecnología y deporte motor y contó con representantes de las compañías patrocinadoras del encuentro: Globant, Fever, Aleph y Andina Energie.

Durante el debate se abordó la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos de telemetría en tiempo real al mundo de la alta competición, además del desarrollo de plataformas de entretenimiento y las oportunidades de inversión en Europa.

Los participantes analizaron también el papel del automovilismo como escaparate internacional para empresas de origen iberoamericano que buscan ampliar su presencia en España y otros mercados europeos.

Las nuevas generaciones del automovilismo

El tercer panel reunió a varios de los pilotos que representan el presente y el futuro del automovilismo argentino y español. Participaron Nicolás Varrone, piloto de F2; Mari Boya, piloto español de F2; Mattia Colnaghi, de F3; y Facundo Regalia, de GP2 Series.

Franco Colapinto, que había sido invitado al encuentro, finalmente no pudo asistir al encontrarse participando en otro acto junto a Alpine, su patrocinador. El piloto argentino, sin embargo, quiso estar presente en la jornada a través de un vídeo que fue proyectado durante el acto.

Durante el encuentro también pudo contemplarse una réplica del Maserati 250 F, uno de los monoplazas más emblemáticos de la historia de la Fórmula 1 y el coche con el que Juan Manuel Fangio ganó el Gran Premio de Alemania de 1957 en Nürburgring.

La jornada sirvió además para repasar el vínculo histórico entre Argentina y España a través del automovilismo. Se recordó el papel de los inmigrantes y mecánicos españoles que llegaron a Argentina y contribuyeron al desarrollo de los primeros talleres del país, así como la trayectoria de pilotos como Oscar y Juan Gálvez.

También se recordó la creación de la Asociación Argentina de Volantes en 1931 y la historia de «La Biela» de Recoleta, punto de encuentro frecuentado por figuras como Juan Manuel Fangio y José Froilán González.

El Museo Fangio prepara su 40 aniversario

El Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio tuvo también su espacio durante la jornada. Su presidente recordó que el próximo 22 de noviembre se cumplirán 40 años de la inauguración del museo e invitó a todos los aficionados al automovilismo a acercarse a Balcarce con motivo de este aniversario.

En el cierre del encuentro, el embajador argentino destacó además el regreso de la Fórmula 1 a Madrid después de 45 años y señaló que la celebración del Gran Premio en la capital española podría servir como referencia para estudiar un eventual regreso del Gran Premio de Buenos Aires.

Desde la Embajada y la Cancillería argentina, añadió, se espera que iniciativas como este encuentro contribuyan a impulsar el retorno de la máxima categoría al país.

La jornada terminó con una ronda abierta de preguntas de los medios acreditados, un espacio de atención a la prensa y un cóctel de networking.