Leclerc lima asperezas con Hamilton tras su encontronazo en Monza: "Sé que fui demasiado lejos"

Charles Leclerc ha querido apagar cualquier conato de incendio dentro de Ferrari después del encontronazo que protagonizó con Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Italia. El monegasco reconoce que la batalla entre los dos pilotos de la Scuderia en la primera vuelta de Monza se llevó demasiado lejos, pero asegura que el incidente ya está hablado y que no ha afectado a la relación entre ambos.

"Sé que fui demasiado lejos y se lo dije a Lewis", admitió este jueves Leclerc en el circuito de Madring, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de España. El piloto de Ferrari explicó que ambos pudieron hablar después de revisar las imágenes y hacerlo sin la tensión propia de una carrera.

"Le dije a Lewis cómo me sentí y él me dijo cómo se sentía. Nos pusimos de acuerdo cuando hablamos sin las emociones de la carrera", señaló el monegasco, que considera que lo importante era "clarificar la situación".

El incidente se produjo en la primera chicane de Monza. Lewis Hamilton, que había arrancado cuarto justo por detrás de Leclerc, se lanzó por el interior en la primera curva. Los dos Ferrari llegaron emparejados a la siguiente, pero el monegasco mantuvo su posición y el británico terminó pisando la grava, perdiendo varias posiciones. "Charles me ha echado fuera", llegó a quejarse Hamilton por la radio.

La acción no fue sancionada y Ferrari la consideró un incidente de carrera, pero Leclerc reconoce ahora que no fue la situación ideal para dos compañeros de equipo. "No será la última vez que suceda, estoy seguro, porque son carreras, especialmente cuando empezamos tan cerca uno de otro, pero seguramente no es una situación en la que queremos encontrarnos nuevamente", explicó.

El problema adquirió todavía más trascendencia por producirse en Monza, la carrera de casa de Ferrari. "Sé que estamos conduciendo Ferrari y si hay una carrera en la que no queremos que suceda, es en Monza", lamentó Leclerc, consciente de que cualquier incidente entre los dos pilotos de la Scuderia adquiere una dimensión especial ante los tifosi.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, también reconoció que el episodio "no fue bueno para el equipo", especialmente en un fin de semana que terminó siendo desastroso para la escudería.

Leclerc, sin embargo, ha querido cortar de raíz cualquier lectura sobre una supuesta guerra interna. "No ha afectado la buena relación que tenemos y no va a afectar nada en el futuro. Y eso es lo más importante para mí", aseguró.

El domingo de Ferrari se torció todavía más poco después. Mientras Hamilton consiguió recuperarse hasta terminar sexto, Leclerc sufrió un fuerte accidente en la Parabólica cuando defendía su posición ante Oscar Piastri. El Ferrari perdió el control a gran velocidad y acabó contra las barreras, provocando la bandera roja.

El monegasco asegura que se encuentra bien después de soportar un impacto de entre 50 y 60 fuerzas G. Reconoció que tras salir del coche sufrió dolor en el pecho y durante unos segundos tuvo problemas de visión en un ojo, aunque todas las pruebas médicas posteriores fueron satisfactorias.

"Cuando salí no me sentía tan bien. Fue solo un shock", explicó. "Hice muchas pruebas y muchos tratamientos en los primeros días. Sobre todo para el pecho, ahora estoy bien".

Con Monza ya atrás, Leclerc prefiere pasar página y centrarse en el nuevo escenario de Madring, un circuito que considera especialmente exigente. "Me pareció un circuito muy desafiante y creo que son exactamente los tipos de circuitos que disfruto", apuntó. Y, sobre todo, confía en que la tensión con Hamilton también se quede en Italia.