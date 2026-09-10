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Madrid

Madring desde dentro: así ha sido la jornada previa al Gran Premio de Fórmula 1

El día del aficionado ha dejado algunas imágenes para el recuerdo en la previa del primer Gran Premio de Formula 1 Madring 2026. Instantáneas desde el padock, la zona de equipos, entrevistas, preparativos y puesta a punto de las escuderías.

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Bajada de la Monumental hacia el último sector del circuito.

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Garaje de Ferrari en el pit lane junto al de Williams.

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Un grupo de periodistas recorre el circuito de Madring sobre un camión adaptado para la ocasión.

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Curva anterior a la zona norte del circuito cerca de la Monumental.

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La periodista de deportes y Formula 1 de Libertad Digital observa los paneles de la estación de control situada en el muro de la recta principal.

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Vista principal de la vía principal del padock.

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Dos operarios de la F3 con uno de los monoplazas en el pesaje de la FIA.

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Max Verstappen, en la rueda de prensa en el hospitality de Red Bull.

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Carlos Sainz en la rueda de prensa de pilotos durante el día previo al fin de semana de la Fórmula 1 en Madrid.

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Fernando Alonso junto a Franco Colapinto en la rueda de prensa del mediodía.

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Lewis Hamilton, en un carrito, de camino al motor home de Ferrari. De fondo Pedro Martínez de la Rosa.

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Charles Leclerc, en rueda de prensa en el hospitality de Ferrari.

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Franco Colapinto, en la rueda de prensa de pilotos durante el jueves 10 de septiembre.

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Hospitality de Ferrari junto al pit lane.

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Una vista a primera hora de varios operarios y trabajadores de los diferentes equipos dando los últimos retoques antes del Gran Premio de España.

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Uno de los coches que se utilizaran como safety car durante el Gran Premio.

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Grada de la recta principal con el semáforo de la recta de salida en el circuito Madring de Madrid.

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Montaje del monoplaza de Lewis Hamilton en el garaje de Ferrari.

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Un juego de neumáticos junto al garaje de Ferrari de Charles Leclerc.

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Varios mecánicos montan uno de los monoplazas del equipo Racing Bulls.

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La primera curva del circuito con la bandera más grande izada en un circuito de alta velocidad.

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Varios mecánicos trabajan en el montaje de uno de los monoplazas de la escudería Cadillac.

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El garaje de Audi Revolut.

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Últimos ajustes en el garaje de la escudería Alpine del piloto Pierre Gasly.

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Foto de Fernando Alonso en el garaje de Aston Martin.

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El equipo de mecánicos del Campos Racing Red Bull Junior Team de la categoría F3.

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El interior del IFEMA transformado en padock de la Formula 1.

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El kart de Fernando Alonso.

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Un trabajador de la F1 corre por la entrada principal de IFEMA transformada en la recta de meta del Madring.

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