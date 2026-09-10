Madring desde dentro: así ha sido la jornada previa al Gran Premio de Fórmula 1
El día del aficionado ha dejado algunas imágenes para el recuerdo en la previa del primer Gran Premio de Formula 1 Madring 2026. Instantáneas desde el padock, la zona de equipos, entrevistas, preparativos y puesta a punto de las escuderías.
Bajada de la Monumental hacia el último sector del circuito.
Garaje de Ferrari en el pit lane junto al de Williams.
Un grupo de periodistas recorre el circuito de Madring sobre un camión adaptado para la ocasión.
Curva anterior a la zona norte del circuito cerca de la Monumental.
La periodista de deportes y Formula 1 de Libertad Digital observa los paneles de la estación de control situada en el muro de la recta principal.
Vista principal de la vía principal del padock.
Dos operarios de la F3 con uno de los monoplazas en el pesaje de la FIA.
Max Verstappen, en la rueda de prensa en el hospitality de Red Bull.
Carlos Sainz en la rueda de prensa de pilotos durante el día previo al fin de semana de la Fórmula 1 en Madrid.
Fernando Alonso junto a Franco Colapinto en la rueda de prensa del mediodía.
Lewis Hamilton, en un carrito, de camino al motor home de Ferrari. De fondo Pedro Martínez de la Rosa.
Charles Leclerc, en rueda de prensa en el hospitality de Ferrari.
Franco Colapinto, en la rueda de prensa de pilotos durante el jueves 10 de septiembre.
Hospitality de Ferrari junto al pit lane.
Una vista a primera hora de varios operarios y trabajadores de los diferentes equipos dando los últimos retoques antes del Gran Premio de España.
Uno de los coches que se utilizaran como safety car durante el Gran Premio.
Grada de la recta principal con el semáforo de la recta de salida en el circuito Madring de Madrid.
Montaje del monoplaza de Lewis Hamilton en el garaje de Ferrari.
Un juego de neumáticos junto al garaje de Ferrari de Charles Leclerc.
Varios mecánicos montan uno de los monoplazas del equipo Racing Bulls.
La primera curva del circuito con la bandera más grande izada en un circuito de alta velocidad.
Varios mecánicos trabajan en el montaje de uno de los monoplazas de la escudería Cadillac.
El garaje de Audi Revolut.
Últimos ajustes en el garaje de la escudería Alpine del piloto Pierre Gasly.
Foto de Fernando Alonso en el garaje de Aston Martin.
El equipo de mecánicos del Campos Racing Red Bull Junior Team de la categoría F3.
El interior del IFEMA transformado en padock de la Formula 1.
El kart de Fernando Alonso.
Un trabajador de la F1 corre por la entrada principal de IFEMA transformada en la recta de meta del Madring.