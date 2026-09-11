Madring demuestra su solvencia en una primera jornada dominada por Mercedes

Aprobado y con nota, es como ha superado Madring la primera jornada de actividad en pista. Había mucha expectación en lo organizativo, por ver si todo el engranaje de seguridad y coordinación que se había simulado con anterioridad funcionaba, y lo cierto es que el GP de España, que se está celebrando en Madrid, no parece un recién llegado si no un circuito con experiencia y solvencia en las carreras, por como está discurriendo todo tanto en la pista como en el resto de las instalaciones del trazado.

Lo han demostrado durante los entrenamientos de la F2 cuando el coche del piloto Inthraphuvasak salía ardiendo tras perder el control en la curva 19 e impactar contra las protecciones. Primera bandera roja sin consecuencias para el piloto y que se resolvía en tiempo récord. Apagadas las llamas y reconstruidas las protecciones, proseguía la actividad en pista con las mirada puesta en los primeros entrenamientos libres de la F1.

Cautela en una jornada dominada por Mercedes

Una sesión que arrancaba a la una y media de la tarde y en donde vimos a los pilotos mucho más cautos de lo esperado evitando el roce con los muros. La sensación general es que la pista de Madring es mucho más compleja, todo un desafío, de lo esperado. La mezcla de las curvas de alta velocidad en el primer sector con las más lentas y técnicas, la trazada de La Monumental y el último tramo pegado a los pabellones de IFEMA, está dando mucho trabajo a los equipos. El margen de mejora sigue siendo grande. Tanto, que de la sesión de la mañana a la celebrada por la tarde los pilotos han conseguido rebajar hasta en un segundo los tiempos por vuelta. Se ha notando que los pilotos han ido aumentando el riesgo y buscando los límites del trazado. De hecho, en la segunda tanda de libres se producía la primera bandera roja en la F1 debido al accidente de Arvid Lindblad de RB al estrellarse contra uno de los muros en las enlazadas de salida de La Monumental.

Los mejores tiempos en ambas sesiones los han marcado los Mercedes, con Russell liderando por la mañana y Antonelli marcando el mejor tiempo del día por la tarde. Parece que sólo los Ferrari pueden hacer sombra a las flechas plateadas que llegaban como líderes del campeonato y como favoritos tras la histórica victoria de Kimi Antonelli en Monza.

Los pilotos españoles sufren más que gozan

Pese a ser un circuito nuevo y de la vieja escuela, por la cercanía de los muros, ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz han podido maquillar las grandes limitaciones de sus monoplazas y ambos se han quedado a más de tres segundos de los tiempos de cabeza. Pese a la ilusión de competir en casa y ante la afición, nada pueden hacer los españoles por medrar en la tabla de tiempos o soñar con un buen puesto de cara a la clasificación de mañana. De hecho, las radios han mostrado el gran enfado de Fernando Alonso en los segundos libres por la la falta de potencia en el motor Honda y la gestión del tráfico por parte del equipo. No está siendo el mejor fin de semana para el asturiano al que hemos visto con más dudas de cara a su posible retirada o renovación con Aston Martin. En varias ocasiones le han preguntado los medios de comunicación y su respuesta siempre ha sido la misma, "todavía tengo muchas cosas en las que pensar".

Primera toma de contacto de los pilotos pero también de la afición que ha casi ha llenado el circuito y eso que es viernes. Mañana se espera lleno absoluto en las gradas y las zonas de hospitality para disfrutar de la clasificación que deberá dar forma a la parrilla de la carrera del domingo.