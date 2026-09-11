Madring y El Jarama, unidos por Ferrari

Han pasado 45 años desde que Gilles Villeneuve se alzara con la victoria en el Gran Premio de España en el circuito del Jarama. Aquella fue una de las carreras más apretadas de la temporada. De hecho, el canadiense cruzó la línea de meta con apenas unas décimas de ventaja sobre el piloto Jacques Laffite, y los cinco primeros terminaron separados por apenas 1,24 segundos.

La hazaña fue mayor si tenemos en cuenta que el piloto de Ferrari salía desde la séptima posición. Un día grande para Ferrari en una época muy diferente a la actual y que muchos pilotos, los más veteranos de la parrilla, miran con algo de morriña. Motores de combustión cien por cien y más pelea en la pista.

Aquel Ferrari de Gilles Villeneuve, que hoy se exhibe en el paddock de Madring, montaba un motor V6, como los actuales, pero era turbo y alcanzaba una potencia cercana a los 570 CV. El 126 CK fue el primer Ferrari de F1 de la era turbo. La marca italiana dejaba atrás el V12 atmosférico de tres litros y apostaba por un V6 de 1,5 litros turboalimentado.

Pese a la increíble potencia que reportaba el motor, los problemas aerodinámicos le hacían lento e impreciso en las zonas más lentas y reviradas. Un coche difícil de conducir que solo cosechó tres victorias en toda la temporada.

La de Madrid no solo fue una carrera especial para el circuito de El Jarama, ya que sería su última carrera de F1, sino que también lo fue para Gilles Villeneuve, que no volvió a ganar. De hecho, fallecería menos de un año después, en mayo de 1982, durante los entrenamientos del GP de Bélgica en Zolder.

Este fin de semana, Madring y el GP de España rinden homenaje a la historia de la F1 exhibiendo un monoplaza cedido por Ferrari y que normalmente permanece expuesto en la Galleria Ferrari de Maranello, en Italia.