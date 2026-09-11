Primer accidente y monoplaza incendiado en Madring

La primera toma de contacto competitiva en el nuevo trazado de Madring, que se estrena como sede del Gran Premio de España, ha dejado claro que no será un fin de semana sencillo para los pilotos. La categoría antesala del gran circo del motor fue la encargada de inaugurar el asfalto madrileño con una tanda que pasará al recuerdo por sus numerosas interrupciones. Hasta cuatro banderas rojas ondearon a lo largo de la jornada, confirmando los pronósticos sobre la exigencia de esta inédita pista.

El diseño de este escenario, con un carácter netamente semiurbano, ofrece un margen de error prácticamente nulo para quienes compiten a altas velocidades. Ya durante los entrenamientos libres se vivió un aviso de su complejidad cuando el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un fuerte impacto contra las protecciones. El choque provocó un incendio en su monoplaza y obligó a suspender de forma inmediata aquella prueba inicial.

Esta es la imagen:

😯🇪🇸 El PRIMER GRAN ACCIDENTE en MADRING. ▶️ El coche de Tasanapol Inthraphuvasak, piloto tailandés de F2, acabó entre las llamas tras un error que le llevó directo al muro. ✅Pudo salir por su propio pie. pic.twitter.com/7WqFoogiuI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 11, 2026

Apenas habían transcurrido seis minutos del tiempo reglamentario cuando quedó patente que la búsqueda del mejor cronómetro iba a ser una tarea complicada. El piloto indio Kush Maini y el colombiano Sebastián Montoya terminaron estrellándose contra el muro, lo que les relega a las últimas posiciones de la parrilla. Poco después, al superarse los doce minutos, un nuevo incidente protagonizado por el argentino Nicolás Varrone forzó la segunda neutralización de la tarde. Varrone se verá obligado a partir desde la decimonovena plaza en las dos carreras del fin de semana.

La tensión no disminuyó en los instantes decisivos. A falta de poco más de cinco minutos, el británico John Bennett causó la tercera paralización. Tras retirar su coche y limpiar los restos sobre el asfalto, los equipos dispusieron de un último intento que concluyó, como ya era costumbre, con otra colisión, esta vez del estadounidense Colton Herta. En medio del caos, el sueco Dino Beganovic logró esquivar los percances y firmó el tiempo más rápido, asegurándose la primera posición.

En cuanto a la representación hispana, el balance fue discreto en términos de ritmo puro, pero estratégico de cara a las normativas de la competición. El mejor clasificado fue el argentino Noel León, que milita en la escudería española Campos Racing. Al finalizar en la octava plaza, se beneficia de la inversión de los diez primeros lugares para la parrilla de la carrera corta, por lo que arrancará desde una tercera posición inmejorable para buscar subir al podio.

Menos fortuna tuvieron otros corredores que se quedaron a las puertas de entrar en ese ansiado grupo cabecero. El mexicano Rafael Villagómez concluyó undécimo y el piloto local Mari Boya tuvo que conformarse con el duodécimo puesto. Por su parte, el paraguayo Joshua Dürksen finalizó en la decimoséptima plaza. La competición oficial continuará el sábado con la carrera corta programada a las 14:15 y culminará el domingo con la prueba principal a partir de las 11:25.