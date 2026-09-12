Accidentes, emoción y sorpresas en el primer gran día de la Fórmula 1 en Madring, en imágenes
Viernes de entrenamientos libres en el Madring durante el primer Gran Premio de España de Fórmula 1. Una sesión que arrancaba a la una y media de la tarde y en donde vimos a los pilotos mucho más cautos de lo esperado evitando el roce con los muros.
La Monumental, repleta de público.
El monoplaza de Fernando Alonso deja una estela de chispas debido al rozamiento de la parte inferior del vehículo con la pista de la Monumental.
Primer Plano del Red Bull de Max Verstappen con la curva de la Monumental de fondo.
Fernando Alonso con su monoplaza de Aston Martin apurando en el final de la curva Monumental
Mecánicos de Ferrari retiran uno de sus monoplazas en boxes.
La recta de meta con el equipo técnico de Aston Martin observando desde su cabina.
Mecánicos de Aston Martin retiraran el monoplaza de Fernando Alonso tras los entrenamientos libres.
La curva de la Monumental con La Azotea de fondo, la terraza exclusiva de la curva más famosa del circuito Madring.
Mecánicos del equipo Toro Rosso listos para recibir en boxes a su monoplaza.
La bandera de España coronando la chicane, la primera curva desde línea de meta del Madring.
Mecánicos de Aston Martin retiraran el monoplaza de Fernando Alonso tras los entrenamientos libres mientras el público asistente lo observa.
Comisarios de pista retiran los restos del monoplaza de la escudería RB tras el accidente en Madring
Comisarios de pista retiran los restos del monoplaza de la escudería RB tras el accidente en Madring.
Comisarios de pista retiran los restos del monoplaza de la escudería RB tras el accidente en Madring.
Comisarios de pista retiran los restos del monoplaza de la escudería RB tras el accidente en Madring
Un momento durante los entrenamientos de F1 en Madring.
Mecánicos de la escudería RB en boxes.
Comisarios de pista vigilando en Madring.
Una imagen de un monoplaza de Ferrari finalizando la curva de la Monumental.
Mecánicos de Ferrari retiran uno de sus monoplazas en boxes.
Tres monoplazas durante los entrenamientos libres del viernes en el Madring, en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Varias personas disfrutan de la F1 desde la terraza de la Monumental.
Un monoplaza de la escudería Mercedes durante los entrenamientos libres del viernes.
Dos azafatas esperan en la entrada del flamante edificio de Ferrari dentro del Madring.
Un monoplaza de la escudería Alpine durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de F1 en Madrid.
La azotea del motor home del equipo Cadillac Team.
El monoplaza de Franco Colapinto apurando los últimos metros de la Monumental en Madrid.
Un Red Bull acelerando en la recta al finalizar la Monumental.
El público asistente soportando el intenso calor durante la jornada del viernes en Madrid.
Charles Leclrerc junto a su novia y su pequeño perrito son llevados por un chófer a través del interior del circuito con un carrito.
El logotipo de la Formula 1 en lo alto de uno de los edificios 'temporales' que cada escudería lleva y construye en cada Gran Premio alrededor del mundo.
Una imagen de un monoplaza de Aston Martin con una grada de fondo.
Charles Leclerc es llevado con el carrito de Ferrari a través del paddock hasta la sede de la escudería para alguna reunión o rueda de prensa.
La parte trasera de un monoplaza de la escudería Alpine captado por la cámara.
Las barreras de protección y las vallas reforzadas están presentes durante todo el recorrido del circuito del Madring.
Tres monoplazas de F1 finalizando la Monumental durante los entrenamientos libres.
La 'avenida' principal dentro del paddock, de un IFEMA transformado, que comunica los diferentes puntos del interior del Madring. Aquí es muy probable cruzarse con carritos que llevan a los pilotos hasta sus motor Home.
Un grupo musical, de los muchos que se pueden ver en el interior del Madring, ameniza la mañana a la entrada del Paddock Club.
El piloto de Fórmula 1, Alex Albon, junto a su novia.
El piloto de Fórmula 1, Liam Lawson llegando al paddock.
Kimi Antonelli, líder del Mundial de Mercedes, saluda a su llegada al circuito.
Franco Colapinto llegando a primera hora de la mañana al circuito bebiendo su mate
El piloto español Carlos Sainz, que prefiere conducir él mismo el carrito, llega a primera del viernes hora al circuito de Madring para los entrenamientos libres.
El piloto Oliver Bearman caminando entre la gente por el paddock.
El Piloto George Russel llegando a su motor home con un patinete.
Frederic Vasseur, jefe de Ferrari, saludando a un conocido frente a la sede de la escudería.
El piloto Oliver Bearman, junto a su novia, llegando al Madring a primera hora de la mañana del viernes.
El estuche especial diseñado por LVMH para contener la copa del campeón de cada Gran Premio de Fórmula 1.