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Fórmula 1

Accidentes, emoción y sorpresas en el primer gran día de la Fórmula 1 en Madring, en imágenes

Viernes de entrenamientos libres en el Madring durante el primer Gran Premio de España de Fórmula 1. Una sesión que arrancaba a la una y media de la tarde y en donde vimos a los pilotos mucho más cautos de lo esperado evitando el roce con los muros.

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La Monumental, repleta de público.

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El monoplaza de Fernando Alonso deja una estela de chispas debido al rozamiento de la parte inferior del vehículo con la pista de la Monumental.

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Primer Plano del Red Bull de Max Verstappen con la curva de la Monumental de fondo.

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Fernando Alonso con su monoplaza de Aston Martin apurando en el final de la curva Monumental

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Mecánicos de Ferrari retiran uno de sus monoplazas en boxes.

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La recta de meta con el equipo técnico de Aston Martin observando desde su cabina.

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Mecánicos de Aston Martin retiraran el monoplaza de Fernando Alonso tras los entrenamientos libres.

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La curva de la Monumental con La Azotea de fondo, la terraza exclusiva de la curva más famosa del circuito Madring.

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Mecánicos del equipo Toro Rosso listos para recibir en boxes a su monoplaza.

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La bandera de España coronando la chicane, la primera curva desde línea de meta del Madring.

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Mecánicos de Aston Martin retiraran el monoplaza de Fernando Alonso tras los entrenamientos libres mientras el público asistente lo observa.

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Comisarios de pista retiran los restos del monoplaza de la escudería RB tras el accidente en Madring

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Comisarios de pista retiran los restos del monoplaza de la escudería RB tras el accidente en Madring.

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Comisarios de pista retiran los restos del monoplaza de la escudería RB tras el accidente en Madring.

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Comisarios de pista retiran los restos del monoplaza de la escudería RB tras el accidente en Madring

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Un momento durante los entrenamientos de F1 en Madring.

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Mecánicos de la escudería RB en boxes.

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Comisarios de pista vigilando en Madring.

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Una imagen de un monoplaza de Ferrari finalizando la curva de la Monumental.

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Mecánicos de Ferrari retiran uno de sus monoplazas en boxes.

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Tres monoplazas durante los entrenamientos libres del viernes en el Madring, en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

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Varias personas disfrutan de la F1 desde la terraza de la Monumental.

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Un monoplaza de la escudería Mercedes durante los entrenamientos libres del viernes.

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Dos azafatas esperan en la entrada del flamante edificio de Ferrari dentro del Madring.

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Un monoplaza de la escudería Alpine durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de F1 en Madrid.

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La azotea del motor home del equipo Cadillac Team.

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El monoplaza de Franco Colapinto apurando los últimos metros de la Monumental en Madrid.

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Un Red Bull acelerando en la recta al finalizar la Monumental.

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El público asistente soportando el intenso calor durante la jornada del viernes en Madrid.

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Charles Leclrerc junto a su novia y su pequeño perrito son llevados por un chófer a través del interior del circuito con un carrito.

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El logotipo de la Formula 1 en lo alto de uno de los edificios 'temporales' que cada escudería lleva y construye en cada Gran Premio alrededor del mundo.

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Una imagen de un monoplaza de Aston Martin con una grada de fondo.

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Charles Leclerc es llevado con el carrito de Ferrari a través del paddock hasta la sede de la escudería para alguna reunión o rueda de prensa.

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La parte trasera de un monoplaza de la escudería Alpine captado por la cámara.

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Las barreras de protección y las vallas reforzadas están presentes durante todo el recorrido del circuito del Madring.

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Tres monoplazas de F1 finalizando la Monumental durante los entrenamientos libres.

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La 'avenida' principal dentro del paddock, de un IFEMA transformado, que comunica los diferentes puntos del interior del Madring. Aquí es muy probable cruzarse con carritos que llevan a los pilotos hasta sus motor Home.

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Un grupo musical, de los muchos que se pueden ver en el interior del Madring, ameniza la mañana a la entrada del Paddock Club.

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El piloto de Fórmula 1, Alex Albon, junto a su novia.

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El piloto de Fórmula 1, Liam Lawson llegando al paddock.

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Kimi Antonelli, líder del Mundial de Mercedes, saluda a su llegada al circuito.

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Franco Colapinto llegando a primera hora de la mañana al circuito bebiendo su mate

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El piloto español Carlos Sainz, que prefiere conducir él mismo el carrito, llega a primera del viernes hora al circuito de Madring para los entrenamientos libres.

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El piloto Oliver Bearman caminando entre la gente por el paddock.

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El Piloto George Russel llegando a su motor home con un patinete.

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Frederic Vasseur, jefe de Ferrari, saludando a un conocido frente a la sede de la escudería.

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El piloto Oliver Bearman, junto a su novia, llegando al Madring a primera hora de la mañana del viernes.

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El estuche especial diseñado por LVMH para contener la copa del campeón de cada Gran Premio de Fórmula 1.

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