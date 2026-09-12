Ayuso denuncia el boicot de Pedro Sánchez a la F1 en Madrid: TVE está "al servicio del Gobierno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este sábado con dureza la actitud mantenida por la televisión pública durante la cobertura del Gran Premio de España. Este evento supone el regreso de la máxima categoría del automovilismo a la capital de España más de cuatro décadas después de su última edición, un hito histórico que, a juicio de la dirigente autonómica, la cadena estatal está intentando boicotear de manera deliberada.

A través de un contundente mensaje publicado en sus perfiles sociales, la jefa del Gobierno regional ha lamentado profundamente el tono y el enfoque de las retransmisiones. En sus propias palabras, le "avergüenza" el tratamiento informativo que la televisión pública está ofreciendo sobre la prueba que se desarrolla en los aledaños de Ifema. Según ha denunciado, el ente dirigido desde Moncloa hace "lo imposible por deslucir el éxito de este evento", en lugar de celebrar una cita deportiva de primer nivel y ensalzar la imagen de España en el exterior.

Avergüenza la cobertura que la televisión pública (TVE) está haciendo del Gran Premio de España de Fórmula 1. Este canal está al servicio del Gobierno y está haciendo lo imposible por deslucir el éxito de este evento que es una oportunidad y un orgullo para todo el país y para… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 12, 2026

En esta misma línea, Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en señalar directamente los motivos políticos que, desde su punto de vista, propician esta actitud de la corporación. Así, ha acusado a la televisión estatal de actuar como una herramienta partidista "al servicio del Gobierno" de Pedro Sánchez, priorizando el desgaste político a la puesta en valor de un acontecimiento que sitúa a la región en el epicentro del deporte mundial. Para la presidenta, el Gran Premio no es un logro particular, sino "una oportunidad y un orgullo para todo el país y para el resto del mundo".

El novedoso circuito bautizado como Madring, construido aprovechando los pabellones y el entorno del recinto ferial, acoge durante todo el fin de semana a las grandes estrellas del motor. Este ambicioso proyecto de colaboración público-privada ha logrado arrebatar la exclusividad de la competición a Cataluña, lo que ha generado una evidente incomodidad en la izquierda política y mediática desde que se anunció el histórico acuerdo con los promotores internacionales.

Las previsiones que maneja la organización respaldan el optimismo del Ejecutivo madrileño frente a las críticas. Está calculado que, a lo largo de las jornadas de entrenamientos libres, la clasificación y la gran carrera dominical, se acerquen en torno a 350.000 espectadores a las gradas y zonas habilitadas. Este masivo volumen de asistencia garantiza no solo un indudable triunfo deportivo, sino también un impacto económico multimillonario para los sectores de la hostelería, el comercio y el turismo en toda el área metropolitana.