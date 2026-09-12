Lando Norris firma la mejor vuelta de su vida y se convierte en el primer poleman de Madring

McLaren, con su campeón Lando Norris a la cabeza, ha logrado la primera pole position de la historia del Gran Premio de España que se celebra en Madrid este fin de semana. El piloto británico, que había pasado bastante desapercibido durante los entrenamientos libres del viernes y el sábado, ha sorprendido a los Mercedes y saldrá primero mañana en la carrera de Madring.

El propio Lando Norris ha asegurado tras la clasificación que ha sido la mejor vuelta de su carrera deportiva y confía en poder mantener la posición mañana, más allá de la primera curva donde se espera que pueda haber cambios de posiciones tras la frenada. Tan sólo once milésimas son las que han separado al vigente campeón con el actual líder de la clasificación de pilotos, Kimi Antonelli, que se ha quedado segundo por delante de Max Verstappen.

Y, de nuevo, decepción para Ferrari, que saldrán desde la segunda línea con Lewis Hamilton, cuarto, y la tercera línea de la parrilla con Charles Leclerc, quinto. A ambos les tocará mañana arriesgar en la primera curva y jugar la baza de la baja degradación de neumáticos.

Los pilotos han acusado el aumento de la temperatura en pista y en el ambiente, pero cada vez se encuentran más cómodos en el circuito madrileño. Madring no deja de sorprender a ingenieros y pilotos que esperan poder seguir bajando el crono, lo que supone aumentar el riesgo de terminar contra los muros, lo que podría cambiar mucho las cosas mañana en carrera.

Los españoles se conforman con terminar

Es por eso que la estrategia para muchos, sobre todo para los que saldrán en las últimas posiciones, como Fernando Alonso y Carlos Sainz, es terminar y ver la bandera a cuadros esperando que pase algo en pista, algún accidente que les ayude en la estrategia de carrera. El piloto asturiano, que no pudo pasar de la Q1 y saldrá decimoctavo, se ha mostrado desesperado por el rendimiento del motor Honda, que adolece de una grave falta de potencia.

Fernando Alonso ya ha asegurado que no está siendo un fin de semana fácil porque está sufriendo por partida doble, por la falta de competitividad del coche y por no poder ofrecer a la afición española el espectáculo que se merece.

Tampoco ha sido una buena clasificación para Carlos Sainz, que no pudo pasar a la Q2. El piloto madrileño se quedó por detrás de su compañero de equipo, Alex Albon, y saldrá mañana en la decimoséptima posición. Aunque contento por el ambiente que se respira en Madring, el apoyo del público, sobre todo el de su grada, el piloto madrileño ha vuelto a lamentar el rendimiento del Williams, que no recibirá actualizaciones hasta el próximo fin de semana en Bakú.

Madring referente del automovilismo para la FIA

Mañana, las cosas serán difíciles para ambos pilotos debido a la dificultad para adelantar en Madring, que según el propio Carlos Sainz será una de las áreas de mejora de cara a la celebración del Gran Premio de España el próximo año.

Con la clasificación se ha cerrado una jornada en la que, un día más, organización, seguridad y actividad deportiva han funcionado como un reloj en Madring. De hecho, ya son muchas las voces que empiezan a situar a la capital española como la sede del automovilismo europeo. El propio presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohammed Ben Sulayem, ha asegurado que Madring ha sido un desafío emocionante del que nunca dudaron y que ahora está demostrando su solvencia. "Se hablará de Madrid mucho tiempo", ha dicho el máximo responsable de la FIA, quien también ha asegurado que la de Madring no será una carrera más: "Será la carrera en Europa".