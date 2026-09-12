Sábado, día clave para los pilotos en Madring

Los libres celebrados el viernes sirvieron a los equipos para tomar referencias para optimizar el set-up del coche y ajustar las cargas de energía. Es un trabajo complejo y todo un desafío para ingenieros y pilotos, que tendrán que arriesgar en la clasificación si quieren optar a conseguir un buen resultado el domingo.

Pese a que la pista no es excesivamente estrecha, y más tratándose de un circuito urbano, la continúa combinación de curvas lentas y rápidas, de las cuales muchas son ciegas, y desafíos como La Monumental hacen de Madring una pista que no perdona. "Frenética" fue el adjetivo que usó Carlos Sainz tras los entrenamientos, mientras que otros como George Russell o Lando Norris aseguraron que se trata de uno de los trazados más complejos por la concentración que exige cada vuelta.

Los pilotos tendrán que buscar los límites para marcar la diferencia en la clasificación, anticiparse y calcular los márgenes, como comentó el tetracampeón Max Verstappen después de los libres del viernes. "Es imposible adelantar", aseguró Charles Leclerc, que intentó probar los adelantamientos durante los primeros entrenamientos, pero sin éxito. La posición de salida será determinante para el resultado final del domingo, algo que es bastante habitual en las pistas urbanas.

Los mejor posicionados para hoy serán los Mercedes, que han dominado tanto el FP1 como el FP2. Y pese a que se esperaba que fueran los McLaren el equipo a batir por sus características y adaptación a los circuitos urbanos, parece que los únicos capaces de inquietar a las flechas plateadas serán los Ferrari, que se han colado en los tiempos de carrera tanto con el neumático medio como con el blando. En cuanto a los españoles, se les está viendo a sufrir por partida doble. Por un lado, por el bajo y pobre rendimiento tanto del Williams de Carlos Sainz como del Aston Martin de Alonso y, por otro, por no poder hacer un buen papel delante de su afición. Una afición que se levanta de las gradas cada vez que Carlos o Fernando pasan con el monoplaza.