Almeida destaca la "proeza" de terminar el circuito Madring de F1 en apenas quince meses

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor el inmenso esfuerzo organizativo e institucional que ha supuesto el regreso de la máxima competición del automovilismo a la capital de España. Durante una jornada histórica que devuelve a la ciudad al calendario del motor tras cuarenta años de ausencia, el regidor ha calificado de auténtica "proeza" el despliegue de las infraestructuras necesarias para albergar el Gran Premio de España Madring en un tiempo récord de apenas quince meses.

En una entrevista concedida a Telecinco, Martínez-Almeida ha recordado que el primer día de obras fue en junio de 2025 y ha reconocido abiertamente que "se ha sufrido para llegar" a tiempo. Los principales contratiempos estuvieron marcados por unas condiciones climatológicas muy adversas, con temporales de lluvia y nieve que amenazaron con retrasar los trabajos sobre el asfalto y las gradas del trazado semiurbano madrileño.

A pesar de las dificultades, el calendario marcaba una línea roja inamovible. "Cuando nos planteamos un reto sabemos que teníamos la ventaja de tener una fecha límite, que es que tienes que llegar como sea", ha explicado el primer edil. En este sentido, ha ensalzado el incansable trabajo de Ifema, la institución ferial que ha ejercido de epicentro del proyecto, garantizando que todo estuviera listo "en las mejores condiciones".

El alcalde también ha sacado pecho del modelo de gestión que caracteriza a la región y que ha hecho posible este hito deportivo y económico. Aunque ha admitido con humildad que, al tratarse de la edición inaugural, "habrá cosas que mejorar" en el futuro, se ha mostrado firmemente convencido de que este evento demuestra que "Madrid funciona y funciona bien". Se trata de un espaldarazo rotundo a la imagen internacional de una capital dispuesta a competir con las grandes urbes mundiales en la atracción de riqueza e inversión.

A escasas horas del apagado de los semáforos, Martínez-Almeida confesaba estar "con ciertos nervios" ante el inicio de la carrera. Sobre el trazado, ha subrayado que en una pista de estas características "la salida va a ser fundamental". No obstante, ha invitado a los aficionados a mantener la emoción intacta hasta la bandera a cuadros, ya que "no hay que descartar que pase absolutamente nada porque el circuito tiene sus puntos para adelantar". El éxito de esta convocatoria augura, en palabras del propio regidor, "un grandísimo futuro" para el automovilismo en la ciudad.