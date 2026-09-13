Antonelli y Madring brillan y hacen historia en la F1

El piloto italiano y líder del Mundial había perdido la pole por once milésimas a favor de Lando Norris que se marcaba una vuelta histórica al circuito de Madrid en clasificación, convirtiéndose en el primer poleman del GP de España. Pero las cosas no son como empiezan sino como acaban, y un error de estrategia en el muro de McLaren dio la victoria a Kimi Antonelli que cuando cogió la primera posición no dio opción al resto de los pilotos a que ni siquiera se acercaran a su rebufo.

Una victoria histórica para el jovencísimo Kimi Antonelli al convertirse en el primer ganador del Gran Premio de España celebrado en el circuito de Madring, en un año histórico para el italiano que con esta victoria amplía su ventaja en la clasificación general de pilotos.

Solo Charles Leclerc que optó por una estrategia diferente, paró en las diez últimas vueltas, estuvo por delante de Antonelli pero de manera virtual ya que el monegasco no hizo la parada hasta el final. Leclerc, consciente de que era la única baza de Ferrari tras el abandono de Lewis Hamilton en los primeros giros por un problema en los frenos, apuró la parada de la que salió cuarto delante del Mercedes de George Russell.

Mercedes y también Red Bull supieron aprovechar al máximo el Virtual Safety Car provocado por la salida de pista y posterior abandono de Lance Stroll en la vuelta 16. Parada en el pit lane para cambiar neumáticos para Antonelli y para Max Verstappen que obligó a Norris a parar también. El problema es que el piloto inglés lo hizo una vuelta después, justo cuando se desactivaba el Virtual Safety Car, a lo que se sumó que el equipo falló en el cambio de ruedas retrasando aún más la salida del piloto inglés que perdía dos posiciones.

Y pese a que el vigente campeón no dejó de apretar en cada vuelta y acosó a Max Verstappen hasta el final, las pocas zonas claras de adelantamiento que deja el circuito de Madring blindó la segunda posición de Verstappen que vuelve a subirse al podio después del logrado el pasado fin de semana en Monza.

Madring con mucha capacidad de mejora

Podio tricolor en el podio de Madring, Mercedes, Red Bull y McLaren que deja una carrera que ha estado muy apretada hasta el final y de la que habrá que aprender de cara al año que viene. Son muchos los pilotos que han pedido redefinir algunas zonas del circuito para favorecer los adelantamientos, el único aliciente que le ha faltado a la carrera madrileña. Según Verstappen las principales frenadas, sobre todo en el primer sector, son en curva lo que dificulta las maniobras de adelantamientos. Única pega de los pilotos que se han deshecho en elogios hacia la organización y el trazado, del que destacan la curva La Monumental.

El único pero, el resultado de los pilotos españoles

Madring ya es un gran éxito en lo organizativo y en lo deportivo. La única pega, el resultado de los pilotos españoles. Pese a que Fernando Alonso ha cumplido con su estrategia, terminar la carrera y ver la bandera a cuadros, solo pudo ser decimoséptimo con un ritmo tres segundos más lento que los pilotos de cabeza.

Aunque más dolorosa ha sido la última posición de Carlos Sainz en el gran premio de casa. Pese a que el piloto madrileño adelantó dos posiciones en la salida, el cuerpo a cuerpo con Fernando Alonso en la vuelta trece y que obligó al asturiano a parar para cambiar el morro, le valieron a Sainz

cinco segundos de penalización a lo que hubo que sumar otros cinco por rebasar los límites de pista. Y lo peor estaba por llegar, a diez vueltas para el final el equipo le comunicaba que procedían a retirar el coche. Un día para olvidar para Carlos en una jornada inolvidable al mismo tiempo para el piloto de Williams que ya piensa en Bakú donde se espera que la escudería pueda incluir algunas evoluciones en el coche.