Menú
Fórmula 1

¿Dónde ver gratis el GP de España de F1 Madring? TV y horarios de la carrera

El Mundial de Fórmula 1 llega hoy a su cita más esperada en Madrid con una carrera que promete emociones fuertes desde la primera vuelta.

Libertad Digital
El Mundial de Fórmula 1 llega hoy a su cita más esperada en Madrid con una carrera que promete emociones fuertes desde la primera vuelta.
Un monoplaza de la escudería Alpine durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de F1 en Madrid. | David Alonso Rincón

La Fórmula 1 vive hoy una jornada histórica con la disputa del primer Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring de Madrid. La carrera comenzará a las 15:00 horas y contará con Fernando Alonso y Carlos Sainz como principales representantes españoles.

¿Dónde se puede ver la carrera?

  • Telecinco, en abierto: La principal novedad para los aficionados españoles es que el Gran Premio podrá verse gratis y en abierto a través de Telecinco. La cadena ofrecerá la carrera desde las 15:00 horas, con una programación especial y un amplio previo.
  • Mediaset Infinity: la carrera también podrá seguirse online y de forma gratuita a través de Mediaset Infinity, que emitirá en directo la señal de Telecinco.
  • DAZN F1: los abonados a DAZN F1 podrán seguir el Gran Premio con toda la cobertura habitual de la plataforma, incluido el previo y el post de la carrera. La retransmisión comenzará antes de las 15:00 horas.
  • Movistar Plus+: los clientes de Movistar Plus+ también podrán ver la carrera a través del canal DAZN F1. La programación específica del GP de España arranca por la mañana y la carrera está fijada a las 15:00 horas.

Horario de la carrera

El momento clave llegará a las 15:00 horas de este domingo 13 de septiembre. Antes, a las 13:00 horas, tendrá lugar el desfile de pilotos por el circuito madrileño.

Relacionado

Por tanto, quienes quieran seguir el estreno del Madring no necesitan necesariamente una suscripción de pago: Telecinco y Mediaset Infinity permiten ver la carrera en abierto.

Temas

Servicios

  • Oro Libertad
  • Inversión
  • Securitas