¿Dónde ver gratis el GP de España de F1 Madring? TV y horarios de la carrera

La Fórmula 1 vive hoy una jornada histórica con la disputa del primer Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring de Madrid. La carrera comenzará a las 15:00 horas y contará con Fernando Alonso y Carlos Sainz como principales representantes españoles.

¿Dónde se puede ver la carrera?

Telecinco, en abierto: La principal novedad para los aficionados españoles es que el Gran Premio podrá verse gratis y en abierto a través de Telecinco . La cadena ofrecerá la carrera desde las 15:00 horas, con una programación especial y un amplio previo.

La principal novedad para los aficionados españoles es que el Gran Premio podrá verse . La cadena ofrecerá la carrera desde las 15:00 horas, con una programación especial y un amplio previo. Mediaset Infinity : la carrera también podrá seguirse online y de forma gratuita a través de Mediaset Infinity, que emitirá en directo la señal de Telecinco.

: la carrera también podrá seguirse a través de Mediaset Infinity, que emitirá en directo la señal de Telecinco. DAZN F1 : los abonados a DAZN F1 podrán seguir el Gran Premio con toda la cobertura habitual de la plataforma, incluido el previo y el post de la carrera. La retransmisión comenzará antes de las 15:00 horas.

: los abonados a DAZN F1 podrán seguir el Gran Premio con toda la cobertura habitual de la plataforma, incluido el previo y el post de la carrera. La retransmisión comenzará antes de las 15:00 horas. Movistar Plus+: los clientes de Movistar Plus+ también podrán ver la carrera a través del canal DAZN F1. La programación específica del GP de España arranca por la mañana y la carrera está fijada a las 15:00 horas.

Horario de la carrera

El momento clave llegará a las 15:00 horas de este domingo 13 de septiembre. Antes, a las 13:00 horas, tendrá lugar el desfile de pilotos por el circuito madrileño.

Por tanto, quienes quieran seguir el estreno del Madring no necesitan necesariamente una suscripción de pago: Telecinco y Mediaset Infinity permiten ver la carrera en abierto.