Fiesta y motor: los mejores momentos y detalles que dejó la Fórmula 1 en su vuelta a Madrid
Vuelve la Fórmula 1 a Madrid tres esperar 45 años de la última carrera. Gran Premio de España se ha celebrado durante tres días con un nuevo circuito, el Madring, como protagonista de uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo. Ambiente festivo, organización milimetrada y un flamante circuito a estrenar han sido alguno de los detalles que ha dejado la Fórmula 1 en su vuelta a la capital de España.
Los boxes y el pit lane del Madring, con la gigantesca bandera de España de fondo.
Espectáculo flamenco previo al comienzo de la carrera de F1 en Madrid.
El trofeo del Gran Premio de España celebrado en Madrid. Diseñado por la marca Louis Vuitton.
Felipe VI junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía visitando los boxes del Madring.
El rey Felipe VI, con gafas de sol, mirando la bandera de España durante la inauguración del GP de Fórmula 1 en Madring.
La histórica primera salida desde meta y el paso de los monoplazas por la chicanne durante el GP de España en Madrid.
Kimi Antonelli cuando cogió la primera posición desde el principio de la carrera en el Madring.
Uno de los exclusivos palcos del circuito Madring durante el GP de Fórmula 1 en Madrid.
Otra vista de la primera curva tras la parrilla de salida con los palcos vip de fondo en Madring.
Personalidades, autoridades y espectadores con alto poder adquisitivo han podido disfrutar de la F1 en Madrid en alguno de los palcos y salas de lujo en la recta de meta.
Cuatro de los monoplazas que han participado en el regreso del Gran Premio de España de Fórmula 1.
El Aston Martin de Fernando Alonso durante la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1.
Uno de los monoplazas de la escudería Red Bull a través de la valla protectora.
Las gradas del primer sector tras la recta de meta repletas de público en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
El sofocante calor y el implacable sol han sido también protagonistas de el fin de semana de la fiesta del motor en Madrid.
Varios comisarios de la FIA revisando los detalles para que todo esté preparado antes de la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.
Dos comisarios de pista vigilan durante la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.
Varios marshalls y operarios de seguridad cerca de las vallas de la recta de meta.
Los neumáticos de una escudería. Su cuidado es clave para exprimir al máximo las preciadas décimas para obtener el mejor resultado posible en esta competición.
Un detalle de los auriculares de los mecánicos y operarios del equipo Ferrari en el motor home de la escudería. En la pared es posible leer una cita de Enzo Ferrari.
Una persona habla por teléfono delante de uno de los carteles del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.
El particular medio de transporte de Fernando Alonso en el paddock de la F1 en Madrid.
Marc Gene, leyenda del motor y consultor en Ferrari, pasea por el paddock de Madrid.
Leyenda viva de la Fórmula 1, ahora en el equipo Alpine: Flavio Briatore.
En el interior del Madring se ha instalado una pista de pádel para los pilotos y aficionados a este deporte.
Los ganadores de la F2 y F3 paseando con sus trofeos por el paddock.
El esquivo Lewis Hamilton es llevado a la sede de Ferrari con uno de los carritos de transporte.
Varios actores ataviados con el traje típico madrileño amenizan a los visitantes del paddock en el GP de Fórmula 1 de Madrid.
Adrian Newey, el cotizado ingeniero que acab de fichar Aston Martin.
El interior del taller de Aston Martin en boxes en el GP de Fórmula 1 de Madrid.
Los bomberos de la F1, parte imprescindible en el desarrollo de la competición.
Dos ingenieros de la escudería Racing Bulls, trabajan en su taller con el monoplaza.
El interior del taller de Ferrari, con varios ingenieros y mecánicos trabajando tras la clasificación del sábado.
Decenas de furgonetas de vips y personalidades llegan al pit lane.
Uno de los ingenieros de Mercedes conversa con Kimi Antonelli desde el interior del monoplaza tras la ronda de clasificación.
Algunas celebridades y personalidades nacionales e internacionales paseando por el exclusivo Paddock Club.
Max Verstappen, sonriente en rueda de prensa.
Kimi Antonelli llegando en patín a primera hora del domingo antes de celebrarse el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.
Charles Leclerc, piloto de Ferrari, firma algunos autógrafos durante la jornada del sábado.
Franco Colapinto, piloto de Alpine, sale escoltado en patín tras la jornada de clasificación del sábado en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
El piloto español Carlos Sainz firma varios autógrafos a su llegada al Madring para competir en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.
A primera hora de la mañana del domingo fue el turno de los pilotos de Fórmula 3.
Un detalle de los asientos del las gradas a primera hora de la mañana del domingo, en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.
Una imagen de la rueda de prensa internacional en la que participaron Kimi Antonelli, Max Verstappen y Lando Norris.
Las banderas de España han plagado las gradas del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.
La enorme bander de España que se ha colocado en el Madring, vista desde la parte inferior.