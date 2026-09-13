Orgullo español en Madring: así sonó el himno nacional

Luciendo con orgullo la bandera española, algo que no ha pasado siempre que un Gran Premio de Fórmula 1 ha tenido lugar en España. Pero en Madring sí, y todo con la presencia de autoridades, VIP, aficionados, etc. Primero muchos actos sobre la pista y después un toque flamenco y la ceremonia del himno. Además, tres cazas surcaron los cielos de Madrid en el momento más importante.

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han dejado ver en el estreno del esperadísimo circuito urbano Madring para vivir en directo el Gran Premio de España de Fórmula 1. Padre e hijas se dieron un buen paseo por el paddock antes de la carrera para saludar a todo el mundo y se metieron directos a los boxes de las escuderías para charlar un rato y darles un empujón de energía a Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr.

Después llegó el momento del himno:

HIMNO DE ESPAÑA EN #MADRING ❤️💛❤️ Qué orgullo. Qué afortunados somos de tener dos pilotos españoles. Qué suerte tenemos de vivir dos carreras en nuestro país 🥹👏#EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/3opjdVRNzG — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2026

Verano muy deportivo de sus majestades. Hace bien poco la Familia Real al completo cruzó el charco hasta Estados Unidos para ver la gran final del Mundial de Fútbol de la FIFA. Al día siguiente, ya de vuelta en Madrid, Leonor y Sofía no dudaron en ponerse la camiseta de la selección para montarles un recibimiento oficial de los que hacen época en el Palacio de la Zarzuela.

Como es habitual, la Casa Real, siempre al lado de los españoles en los momentos más importantes.