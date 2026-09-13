Rafa Nadal celebra la llegada de la F1 a Madrid: "Que siga habiendo eventos así en España es una gran noticia"

El extenista español Rafa Nadal acudió este domingo al circuito de Madring para presenciar en directo el Gran Premio de España de Fórmula 1. Su presencia en el recién inaugurado trazado madrileño generó gran expectación entre los aficionados y los medios de comunicación presentes en el recinto.

Durante su recorrido por las instalaciones de la capital, el balear aprovechó la ocasión para poner en valor la capacidad de la ciudad para albergar citas deportivas internacionales de máximo nivel. El exdeportista destacó el impacto positivo que genera la llegada de la máxima categoría del automovilismo tras cuatro décadas de ausencia.

Desde el "paddock" del circuito, el ganador de 14 ediciones de Roland Garros remarcó la importancia de la proyección internacional del país a través del deporte: "Evidentemente, que siga habiendo eventos de este nivel en España, creo que es una gran noticia para el país".

"Madrid lleva unos años en continuo crecimiento, acogiendo eventos internacionales de muy diferentes ámbitos, de primer nivel", comentó sobre la capital.

En sus declaraciones ante los medios, Nadal insistió en el valor añadido que aportan este tipo de competiciones globales. A su juicio, albergar citas de esta envergadura "hace de España un país más grande, aún más internacional de lo que es" y contribuye directamente a que la nación se consolide como una "referencia" dentro del panorama deportivo mundial.

Asimismo, el manacorí quiso reflexionar sobre la alta exigencia logística que implica levantar un proyecto de estas dimensiones en plena ciudad. El extenista reconoció la dificultad de coordinar la infraestructura en plazos tan ajustados y la gestión del flujo masivo de visitantes durante el fin de semana.

"Es un reto enorme, porque al final todo ocurre en un espacio de tiempo muy pequeño. Todo lo que es la organización, movilización de gente, seguridad es un reto enorme, pero Madrid ha demostrado que tiene la capacidad y España, también", concluyó el balear, mostrando su total confianza en el éxito organizativo de la prueba.