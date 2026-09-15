Madring no para y ya prepara cambios para un circuito aún más espectacular

No ha pasado ni una semana desde la celebración del GP de España, disputado este domingo en el circuito madrileño de Madring, y los organizadores ya se han puesto a trabajar en todos aquellos aspectos mejorables de cara al año que viene.

Si bien el estreno de Madrid fue uno de los mejores de las últimas décadas en la F1, especialmente en materia de seguridad, puesta a punto del circuito, movilidad y organización, los promotores, IFEMA Madrid, han recogido el guante, sobre todo de los pilotos y equipos, que han pedido un trazado que ofrezca en carrera más opciones de adelantamiento.

El circuito, diseñado por Jarno Zaffelli, del estudio Dromo, es un trazado que, además de bonito, destaca por ser una combinación de curvas de alta velocidad con otras más lentas e icónicas, como La Monumental. La cercanía de los muros y la escasez de escapatorias lo convierten en un desafío para los pilotos, que deben apurar cada milímetro de la trazada para conseguir un buen crono.

A una vuelta, en clasificación y en los entrenamientos, el trazado es divertido y desafiante, pero cuando llega la carrera, los puntos de frenada se han diseñado en curva, lo que complica, y mucho, las opciones de adelantamiento después de las zonas rápidas.

Es verdad que este circuito sería diferente en la era de la combustión. El propio Fernando Alonso reconoció durante el fin de semana, con algo de pena y nostalgia, que curvas tan bonitas como La Monumental se podrían hacer a más velocidad y con más opciones de trazada con los coches de antes, que no dependían tanto de las cargas de las baterías.

De hecho, llegó a decir que hasta su jefe de prensa podría trazar esta curva pese a no haber conducido nunca un monoplaza de F1.

Carlos Sainz, Max Verstappen o el flamante primer ganador del Gran Premio de España, Kimi Antonelli, se han ofrecido a la organización para ayudar en aquellos cambios que les den más opciones en carrera y aumenten así el espectáculo en pista el domingo.

Las zonas que se barajan cambiar

Entre los cambios se barajan, sobre todo, tres. El primero de ellos sería en la curva 5, antes de la subida a las cárcavas y tras la curva más rápida del trazado. Aquí no solo se plantea un cambio en el punto de frenada, para que este no sea en curva, sino también un ensanchamiento de la pista para que los coches puedan llegar en paralelo a la frenada.

El segundo cambio estaría nada más pasar La Monumental, en la curva 13. Aquí la organización tenía previsto un punto de adelantamiento que no funcionó tan bien como estaba previsto. Para que sea más factible, la idea es convertir esta curva en una frenada mucho más fuerte.

Por último, en la última parte del circuito, la más lenta, se baraja ensanchar también la zona de la curva 20 para favorecer los adelantamientos justo antes de encarar la recta de meta.

Que Madring tenga esa flexibilidad para cambiar, para transformarse según las necesidades del espectáculo deportivo, es una de sus cualidades casi únicas en todo el calendario de la F1.

Más allá del trazado, la organización también, a petición de los pilotos, estaría barajando acortar el pit lane, el más largo de la F1, para reducir el tiempo que tardan los pilotos en hacer el cambio de neumáticos.