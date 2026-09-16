Adiós Barcelona, hola de nuevo Madring: ya hay calendario oficial de 2027

La Fórmula 1 ha hecho oficial el calendario para la temporada 2027. La organización presentó el cronograma completo, el cual mantiene un total de 24 Grandes Premios pero introduce importantes novedades, entre las que destaca un récord absoluto de 10 carreras al sprint, una en Mónaco.

"La Fórmula 1 y la FIA han anunciado, tras la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor, el calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2027, que incluye 24 Grandes Premios en 22 países y 10 carreras sprint", reza el comunicado oficial.

Este es el vídeo de presentación:

Estas son las fechas oficiales:

12 al 14 de marzo: Gran Premio de Bahrein (Sakhir)

19 al 21 de marzo: Gran Premio de Arabia Saudí (Jeddah)

2 al 4 de abril: Gran Premio de Australia (Melbourne)

9 al 11 de abril: Gran Premio de Japón (Suzuka)

16 al 18 de abril: Gran Premio de China (Shanghai)

30 de abril al 2 de mayo: Gran Premio de Miami (Miami)

21 al 23 de mayo: Gran Premio de Canadá (Montreal)

4 al 6 de junio: Gran Premio de Mónaco (Monte Carlo)

18 al 20 de junio: Gran Premio de Portugal (Portimão)

2 al 4 de julio: Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone)

9 al 11 de julio: Gran Premio de Austria (Spielberg)

23 al 25 de julio: Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps)

30 de julio al 1 de agosto: Gran Premio de Hungría (Budapest)

3 al 5 de septiembre: Gran Premio de Italia (Monza)

10 al 12 de septiembre: Gran Premio de España (Madrid)

24 al 26 de septiembre: Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú)

1 al 3 de octubre: Gran Premio de Turquía (Estambul)

8 al 10 de octubre: Gran Premio de Singapur (Marina Bay)

22 al 24 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos (Austin)

29 al 31 de octubre: Gran Premio de México (Ciudad de México)

5 al 7 de noviembre: Gran Premio de São Paulo (Interlagos)

18 al 20 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas (Las Vegas)

3 al 5 de diciembre: Gran Premio de Qatar (Lusail)

10 al 12 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi (Yas Marina)

En el comunicado se explica además por qué habrá 10 carreras al sprint el curso que viene: "Desde la introducción de las carreras Sprint en 2021, los datos muestran que la audiencia total de los fines de semana Sprint es un 12 % superior a la de los fines de semana sin Sprint, la Clasificación Sprint es hasta tres veces más popular entre los aficionados que los Entrenamientos Libres, el 82 % de los asistentes a los fines de semana Sprint afirma que aporta valor añadido a su entrada, y el 75 % de los aficionados a la F1 cree que las carreras sprint aportan mayor valor al calendario de la temporada".

Lo que sí desaparece es Barcelona. En este 2026 convivieron de forma excepcional tanto el Gran Premio de Barcelona-Cataluña en junio como el nuevo Gran Premio de España en Madrid, Madring. El curso que viene solo estará el de la capital.