El GP de España de Fórmula 1 se estrena en Madring con un rotundo éxito y 352.000 espectadores

El Gran Premio de España de Fórmula 1 ha cerrado con un balance inmejorable su primera edición disputada en el novedoso circuito de Madring. La cita automovilística, puntuable para el Campeonato del Mundo, registró un total de 352.618 asistencias acumuladas a lo largo de las cuatro jornadas, demostrando el enorme interés que había despertado el regreso de la competición a la capital española.

La afluencia de público fue in crescendo conforme avanzaba el fin de semana. Según las cifras oficiales facilitadas por la organización, el viernes se contabilizaron más de 87.000 aficionados, mientras que el sábado, día de la clasificación, la cifra ascendió a 122.039. El colofón llegó el domingo con 128.183 asistentes en las gradas, quienes presenciaron la victoria del piloto italiano Kimi Antonelli al volante de su Mercedes. Además, las zonas exclusivas como el Paddock Club y las áreas de hospitality sumaron decenas de miles de accesos.

Más allá del asfalto, Madring se erigió como el gran epicentro social del país. La cita contó con una nutrida representación institucional, encabezada por el rey Felipe VI, que acudió acompañado por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Tampoco faltaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El ámbito deportivo también se volcó con la prueba. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lideró una extensa comitiva de su club en la que figuraban futbolistas como Vinícius Júnior, Thibaut Courtois, Jude Bellingham o Marc Cucurella, así como el técnico José Mourinho. Por parte del Atlético de Madrid, acudieron su entrenador, Diego Pablo Simeone, y jugadores como Robin Le Normand o Alejandro Grimaldo. A ellos se unieron figuras de talla mundial como Rafa Nadal y Zinedine Zidane, compartiendo espacio con artistas de la talla de David Bisbal o Ana Mena.

Uno de los mayores triunfos de esta primera edición fue la movilidad. El circuito destacó que ocho de cada diez aficionados optaron por desplazarse a Ifema y Valdebebas utilizando el transporte público. De este modo, Metro de Madrid transportó a cerca de 168.000 personas, pulverizando las estimaciones iniciales, mientras que Cercanías superó los 100.000 viajes. La organización subrayó que el dispositivo logístico "permitió absorber el incremento de público (...) sin grandes colas ni aglomeraciones".

El impacto del evento trascendió las fronteras nacionales, generando 288.000 menciones internacionales en redes sociales y medios extranjeros de gran prestigio como The New York Times. En España, la retransmisión televisiva en abierto fue un rotundo éxito, liderando su franja horaria con un 16,9 % de cuota de pantalla y reuniendo a más de 1,5 millones de espectadores.

En el plano logístico y gastronómico, el despliegue fue mayúsculo, con más de 2.100 empleados atendiendo los diversos puntos de restauración. Se sirvieron ingentes cantidades de comida y bebida, destacando la recuperación de más de 9.000 kilos de excedente alimentario para su posterior donación. Con estas cifras, la cita automovilística supera con nota su debut y ya calienta motores para su edición de 2027.