Verstappen desata el caos en Silverstone: de último a primero frente a 100 karts

Max Verstappen volvió a ponerse al volante de un kart y lo hizo a lo grande. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 aceptó el desafío planteado por Red Bull en el circuito de Silverstone: comenzar desde la última posición, con un centenar de rivales por delante, y conseguir eliminarlos a todos antes de completar las 30 vueltas previstas o alcanzar los 75 minutos de competición.

El neerlandés no necesitó ni siquiera acercarse a esos límites. Max Verstappen completó el reto en apenas 14 vueltas y unos 35 minutos, después de superar uno por uno a los 100 participantes que partían por delante de él. Una exhibición que volvió a poner de manifiesto su habilidad al volante, esta vez en un escenario muy diferente al habitual de la Fórmula 1.

Una regla que convirtió cada adelantamiento en una eliminación

La prueba, denominada Max vs 100, tenía una particularidad que hacía todavía más espectacular la remontada. Cada vez que la parte trasera del kart de Max Verstappen alcanzaba la parte delantera del vehículo de un rival, ese participante quedaba automáticamente fuera de la carrera.

El piloto de Red Bull partió desde la posición 101 en una parrilla formada por periodistas, creadores de contenido, streamers, deportistas vinculados a la marca y aficionados procedentes de distintos países. Todos competían con karts de alquiler iguales, lo que permitía centrar el protagonismo en la conducción.

COMEÇOU: MAX VERSTAPPEN VS 100 KARTS LOUCURA TOTAL!!!!! pic.twitter.com/GmpCs6JpZW — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) September 16, 2026

El propio Max Verstappen admitió que la imagen de los 100 karts situados delante de él le generó cierta preocupación antes de comenzar. Sin embargo, las dudas desaparecieron prácticamente desde el primer momento.

Una primera vuelta marcada por el caos

La salida fue uno de los momentos más espectaculares de la carrera. Con 101 karts intentando superar las primeras curvas de Silverstone al mismo tiempo, los incidentes se sucedieron desde los primeros metros.

Max Verstappen consiguió avanzar posiciones a una velocidad vertiginosa y llegó a superar a más de diez rivales incluso antes de alcanzar la línea de salida. Poco después, varios participantes se vieron involucrados en un accidente en una de las horquillas, dejando algunos karts cruzados en la pista.

Ante semejante escenario, el propio Max Verstappen reconoció por radio que no tenía claro qué estaba ocurriendo. El caos, sin embargo, terminó favoreciendo su remontada.

En apenas dos minutos, el piloto ya había escalado hasta la posición 37. En total, 63 participantes habían quedado eliminados antes de finalizar la primera vuelta. Al conocer el dato por radio, Max Verstappen respondió con humor y dio por buena su actuación en esos primeros giros.

Del caos al control absoluto

🐐El momento en el que Max Verstappen se lleva la victoria🐐 👏13 vueltas ha necesitado el neerlandés para adelantar a 100 pilotos 🙌¡Muy divertido de principio a fin!🙌 📹Disney+ y ESPNpic.twitter.com/s8zmRsdWqj — SoyMotor.com (@SoyMotor) September 16, 2026

Una vez superada la fase inicial, la carrera adquirió otro ritmo. Max Verstappen comenzó a encontrar espacio y a imponer su velocidad, reduciendo progresivamente la distancia con los pilotos que todavía seguían por delante.

En la séptima vuelta ya ocupaba la sexta posición y se encontraba a solo 13 segundos del líder. Dos vueltas después había ascendido hasta la cuarta plaza y, en los cinco giros siguientes, consiguió dar caza a los últimos rivales.

El tramo final fue algo más exigente, pero Max Verstappen mantuvo el control hasta alcanzar a los tres pilotos que encabezaban la prueba. Tras superar a Martens, Aslop y Osler, completó el desafío y cruzó la línea de meta en solitario.

Un regreso a sus orígenes

Más allá del espectáculo, la carrera permitió a Max Verstappen regresar a una disciplina fundamental en su formación como piloto. Antes de llegar a los monoplazas y convertirse en una de las grandes figuras de la Fórmula 1, el neerlandés comenzó su trayectoria compitiendo en karts.

El propio piloto reconoció que disfrutó especialmente de volver a utilizar uno de estos vehículos y recordó las sensaciones de sus primeros años en competición. También destacó las características del trazado, que incluía incluso una zona con agua que complicaba todavía más la conducción.

«No ha sido fácil, hay gente muy rápida», explicó Max Verstappen tras la carrera, aunque reconoció que pudo aprovechar la intensidad con la que algunos rivales afrontaron la salida.

Pol Tarrés, el mejor español

Entre los participantes también hubo representación española. El mejor clasificado fue Pol Tarrés, piloto de enduro y especialista en pruebas de resistencia y raids, que terminó en la quinta posición.

Para Max Verstappen, el triunfo supone una peculiar forma de regresar a sus raíces durante el parón de una semana de la Fórmula 1 entre los Grandes Premios de España y Azerbaiyán. Lejos de los monoplazas, los títulos mundiales y los grandes circuitos, el neerlandés volvió al kart y convirtió un reto planteado como un espectáculo en otra demostración de su capacidad al volante.

Después de 14 vueltas y 35 minutos, los 100 rivales habían quedado atrás. El último adelantamiento puso punto final a una remontada tan inusual como espectacular.