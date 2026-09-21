Madring con ganas de más, pone a la venta las entradas para 2027

Cuando todavía se sigue haciendo balance de la celebración de la primera edición del GP de España en Madring, ya se pueden adquirir, en preventa, las primeras entradas para la edición del próximo año.

Más de 350.000 personas asistieron hace poco más de una semana al mayor evento deportivo del año en Madrid y fueron muchas las que se quedaron sin entrada. Una vez que la FIA publicó el calendario de carreras para el próximo año, no se ha tardado en sacar la opción de que los aficionados puedan garantizar un asiento en la segunda edición del GP de España. El próximo año la carrera por las calles de Madrid tendrá lugar del 10 al 12 de septiembre, tal y como ha confirmado la propia F1.

El éxito y la promesa de que habrá cambios para mejorar la experiencia deportiva del domingo, es decir, que haya más disputa y adelantamientos en pista, han impulsado la preventa de entradas. Si bien los primeros que podrán acceder a este privilegio serán los titulares de tarjetas American Express, que disfrutarán de un periodo de preventa exclusivo, sólo podrán adquirir un máximo de 10 entradas en grada y hospitality.

Los aficionados que no sean clientes de American Express también tienen fecha de compra. La venta general de entradas se abrirá el 29 de septiembre de 2026 a partir de las 17:00, momento a partir del cual cualquier fan podrá asegurar su asistencia a uno de los fines de semana más esperados del año. Las entradas de grada general y de hospitality estarán disponibles hasta agotar existencias.