Russell gana en Bakú donde Aston toca fondo

Ni los dos coches de seguridad pudieron evitar que George Russell ganara un gran premio que han devuelto la confianza al inglés. El más rápido en entrenamientos, pole en la clasificación y victoria en la carrera. Sus rivales, McLaren en la primera parte y los Red Bull al final, sintieron el poderío del motor Mercedes, sólo un extraordinario Max Verstappen pudo inquietar al inglés y al final la victoria se decidió por una sola décima.

Un gran premio perfecto que le permite recortar puntos respecto a su compañero de equipo, Kimi Antonelli que pagó en carrera su error en la clasificación que le dejó en la décimo sexta posición de la parrilla. El piloto italiano pese a todo remontó hasta la quinta posición gracias a los coches de seguridad y con un máximo, terminar la carrera lo más arriba en la clasificación, pero sin arriesgar. El objetivo, seguir sumando puntos.

Junto a George Russell, los dos Red Bull, que demostraron muy buen ritmo durante todo el gran premio. Max Verstappen conseguía, de nuevo, la segunda posición gracias a una carrera muy agresiva en las distancias cortas, en la salida con los Ferrari y tras el primer safety car con el McLaren de Oscar Piastry cuando rodaba segundo. Es de aplaudir el gran trabajo que ha hecho Ford con el motor y cómo han sabido trabajar con Red Bull para hacer un coche que ha sabido evolucionar con coherencia, muy al contrario de otros equipos.

En la tabla media, los Ferrari que si bien siempre están arriba no consiguen destacar y mantenerse en el podio de manera regular. Tanto a Leclerc, cuarto, como a Hamilton que fue sexto les faltaba motor para poder pelear por el podio y siguen en tierra de nadie con muchas dudas en el desarrollo del coche.

Pese a todo, los dos monoplazas de Maranello cruzaron la línea de meta algo que no pueden decir los McLaren. Optaban a estar en el podio, pero ni Norris que tuvo que abandonar arrollado por Colapinto, ni Oscar Piastry, décimo cuarto por un error pudieron puntuar y dejan muy comprometido al equipo inglés.

Este ir y venir de posiciones, accidentes y abandonos han permitido a Carlos Sainz entrar en la zona de puntos. Un punto para Carlos que ha notado las mejoras aplicadas este gran premio y que han permitido aligerar al Williams. Un respiro para el piloto madrileño que venía de sufrir mucho en el gran premio de casa, el GP de España.

Pirelli tiene que arriesgar más

La organización debería estudiar el papel que están jugando los neumáticos en las últimas carreras. No es normal que los pilotos puedan llegar a correr toda la carrera con el compuesto más blando. La ausencia de paradas en los garajes resta emoción y oportunidades porque no hay opción de estrategias diferentes entre los equipos o incluso entre los pilotos de una misma escudería. La única explicación que puede tener que Pirelli esté siendo tan conservador con los compuestos es que el cambio de normativa técnica les esté obligando a hacer estos cambios.

Desastre de Aston Martin

El equipo inglés ha tocado fondo en Bakú. Durante todo el gran premio Aston Martin ha dado la sensación de ir en el alambre constantemente, sufriendo en los libres, cambiando piezas en la clasificación y, finalmente, retirada que resume el estado en el que está el equipo de Fernando Alonso. Es un poco vergonzoso ver al motor Honda perdiendo más de un segundo en la recta principal del trazado de Azerbayan. Es injustificable la falta de alternativas ofrecidas por el motorista japonés y más cuando en la parrilla hay motores como el de Audi o Ford de Red Bull que han demostrado, sobre todo este último, mucho mejor rendimiento, desarrollo y fiabilidad. No me extrañaría que Fernando Alonso, que abandonó tras poco más de veinte vueltas y cuando rodaba el último, que anunciara su retirada y se rindiera ante una situación difícilmente reconducible.