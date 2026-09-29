Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1 el próximo año: "Me voy a retirar... pero no todavía"

El piloto español Fernando Alonso continuará compitiendo en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 2027 tras haber alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con la escudería Aston Martin, a la que llegó en 2023.

La noticia, anunciada de forma oficial por el equipo británico a través de sus redes sociales, despeja las dudas acerca de la continuidad del bicampeón del mundo en la categoría reina del automovilismo. Para confirmar el acuerdo, la formación de Silverstone recurrió a una declaración directa del propio piloto en su cuenta oficial de X

"Llevo una increíble carrera. He viajado por todo el mundo. He corrido durante más de 23 años, con más de 400 grandes premios, y he logrado más de lo que jamás había soñado. Me ha llevado un poco de tiempo tomar mi decisión, pero ahora tengo las cosas muy claras en mi mente: me retiraré de la Fórmula ,…pero no todavía (…) Aún me siento rápido, motivado, pudiendo dar un gran servicio a la Fórmula 1 y al deporte. Estoy feliz de poder seguir corriendo en la categoría más alta. Esta es mi vida", asegura Alonso en el vídeo de Aston Martin.

A message from Fernando. pic.twitter.com/4qbPIoQRCe — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 29, 2026

Hace un par de semanas, durante la disputa del Gran Premio de España en el circuito de Madring, el ovetense dijo que su decisión respecto a 2027 seguía fraguándose a fuego lento. Este tiempo, sin embargo, parece haber sido clave para encauzar las negociaciones de renovación. Y es que, aunque muy alejado de los puestos punteros durante toda la campaña, el asturiano tratará de darle un último impulso a su carrera en una nueva temporada.

Claves del acuerdo y continuidad en la parrilla

Ampliación de contrato: El asturiano prolonga su vinculación con la estructura verde, garantizando su presencia en la parrilla de salida para las próxima temporada… o quizá alguna más.

El asturiano prolonga su vinculación con la estructura verde, garantizando su presencia en la parrilla de salida para las próxima temporada… o quizá alguna más. Proyecto a largo plazo: La renovación afianza la relación entre el piloto y el equipo de cara a los futuros desafíos técnicos y reglamentarios de la competición.

La renovación afianza la relación entre el piloto y el equipo de cara a los futuros desafíos técnicos y reglamentarios de la competición. Estabilidad en el mercado: Con este movimiento, una de las grandes incógnitas del mercado de fichajes de la Fórmula 1 queda resuelta, manteniendo al piloto ovetense en la élite del motor.

La continuidad de Alonso en Aston Martin refuerza el compromiso del equipo en su objetivo de consolidarse en la parte alta de la parrilla junto a su socio técnico.