Alonso no puede estar en paz pese a renovar por Aston Martin

Dice Fernando Alonso que está en paz, que está satisfecho con su carrera deportiva y que si renueva por Aston Martin, al menos un año más, es porque no quiere abandonar a medio camino el proyecto de la escudería inglesa de la que se siente plenamente partícipe. Pero el Alonso que todos conocemos, ambicioso, ganador, competitivo, no creo que esté en paz, igual que no lo está la afición, que ha sido parte de la razón por la que Alonso ha decidido aguantar un año más.

Ninguno estamos en paz, igual que no lo estaba Marc Márquez, aunque hubiera ganado ocho mundiales. El piloto de MotoGP pudo estar en paz cuando se demostró a sí mismo que era capaz de volver a ganar, de dar con un proyecto ganador en un estado de forma que le hizo campeón, le coronó como el mejor por novena vez, y entonces se reconcilió con él mismo.

Tanto Alonso como la afición que le sigue desde hace años, que vivió y que fue parte de la alonsomanía, tienen esa espinita clavada, y más cuando tanto en McLaren 2007, como en Ferrari 2010 el Mundial debía haber sido para el piloto asturiano y en ambos casos, el primero por el error de gestión de McLaren y el segundo por los errores de estrategia de Ferrari, el español se quedó a las puertas de conquistar un nuevo Mundial.

Y pese a que Alonso y también gran parte de la afición sepa que si el asturiano tuviera un buen coche podría ser campeón, el saberlo, el saberse mejor que los demás, no es lo mismo que conseguirlo. Yo no puedo estar en paz, y entiendo que un animal tan competitivo como Alonso tampoco puede estarlo, porque cuando tienes esa hambre de ser mejor que los demás y demostrarlo, y más cuando has perdido algunas oportunidades clarísimas, y todos están de acuerdo en que tienes talento para tener al menos una manita de títulos, no puedes estar en paz.

Está claro que Alonso puede presumir de firmar una de las carreras deportivas más exitosas, no solo en la F1 sino también en otras categorías como el Mundial de Resistencia, la Indy o el Dakar. Pero, ¿si no es por hambre de victorias, de ser competitivo, de qué iba a seguir Alonso en una F1 que no le gusta, que ha perdido su esencia y con la que ya no disfruta?

No estar en paz no es malo, es querer más, es no conformarse y eso está bien y hasta se agradece. El clamor de la afición española para que Alonso, al menos, siguiera un año más y la presión que han hecho los pilotos y que está calando en la FIA para que la entrega de potencia del motor se incline más por la parte de combustión, han sido seguro alicientes para la decisión que ha tomado el asturiano.

Lo que está claro es que Alonso con lo que sí está en paz es con su equipo, Aston Martin. Lo siente como una familia, se siente a gusto, valorado y parte de un proyecto en el que cree. Sabe que este año poco van a cambiar las cosas y que, pese a que el chasis ha mejorado, poco o nada se ha visto por culpa de un motor al que todavía le falta mucho desarrollo. Con esta renovación Fernando Alonso vuelve a dar una segunda oportunidad a Honda para que el año que viene presente una unidad de potencia a la altura de su historia en el mundo del motor. Da también una oportunidad a un reglamento que ha convertido las curvas y las zonas más técnicas de los circuitos en meros tramos de carga, dejando la técnica y el talento en manos de baterías eléctricas.

La renovación de Alonso es histórica, por los años que el español lleva en activo y en un estado de forma equiparable a los mejores de la parrilla. La renovación de Alonso nos ilusiona, pese a todas las desilusiones que hemos sufrido y en la que le hemos acompañado. La renovación de Alonso, que sigan apostando por él, que siga en la parrilla es un síntoma claro del valor de un piloto que trasciende a los títulos que atesora y cuya historia es historia viva de este deporte en particular y del deporte español en general.