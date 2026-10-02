La Fórmula 1 vuelve a Sepang nueve años después con el Gran Premio... de Bahréin

El Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 —decimosexta prueba de la temporada 2026— se celebra este fin de semana en el circuito de Sepang, en Malasia, a más de 6.000 kilómetros de su sede habitual. El cambio se debe a la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio: la carrera, prevista inicialmente en Bahréin para abril, fue cancelada en marzo por motivos de seguridad.

La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) exploraron alternativas junto a los gobiernos de Bahréin y Malasia para acabar llegando a un acuerdo que ha permitido recuperar la prueba y conservarla en el calendario, con Sepang como sede. Según la organización, la seguridad y el bienestar de equipos, trabajadores, oficiales y aficionados fueron prioritarios al evaluar las distintas opciones.

Aunque la carrera se celebra en Malasia, mantiene el nombre oficial de Gran Premio de Fórmula 1 Gulf Air de Bahréin. El calendario sitúa la cita entre los grandes premios de Azerbaiyán y Singapur, mientras que el resto de la temporada permanece sin cambios, según el anuncio de la F1.

El traslado también supone el regreso de la Fórmula 1 a Sepang, que no acogía una carrera del campeonato desde 2017. El circuito, conocido por sus largas rectas, curvas rápidas y clima imprevisible, vuelve así al calendario en circunstancias excepcionales: como sede de una prueba que debía haberse celebrado en otro país.

En cambio, el gran premio que sí fue cancelado, debido a la tensión geopolítica en Oriente Medio, fue el de Arabia Saudí, que debía haberse disputado entre los días 17 y 19 de abril en el circuito de la Corniche de Yeda.