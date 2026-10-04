Verstappen gana en la mejor carrera de Alonso, octavo

El circuito de Sepang nunca defrauda. El trazado malayo, que ha acogido el GP de Baréin, ha permitido ver una carrera que ha tenido de todo, estrategia de neumáticos, lluvia, degradación, coche de seguridad y en la que ha ganado el mejor, Max Verstappen. El Red Bull ha confirmado en Malasia el salto que ya habían intuido en Bakú y que se ha confirmado no sólo con la primera victoria de la temporada del neerlandés sino que ha dejado a Hadjar a las puertas del podio. El Red Bull y su motorista Ford están demostrando que llegar de novato en la F1 no debe ser una excusa para hacer un buen trabajo de diseño y desarrollo.

A igualdad de tecnologías, seamos sinceros, Verstappen tiene un plus más que los demás y si además la lluvia le acompaña y los pilotos tienen que exponer sus dotes de pilotaje es donde el tetracampeón marca la diferencia. La pena es que Verstappen está demasiado lejos de Kimi Antonelli, a casi cien puntos en la general, como para inquietar a los Mercedes y eso que George Russell terminó con el coche parado al final del pit lane durante el último safety car en pista y se vio obligado a abandonar.

El segundo de Antonelli le deja al italiano a las puertas del primer título de su carrera deportiva, pero si el campeonato comenzara ahora, otro gallo cantaría. Desarrollo dispar de los equipos que nos da muchas pistas de lo que puede suceder el próximo año y más si se varía el porcentaje de combustión en los motores.

Verstappen, Antonelli y tercero Lewis Hamilton con el Ferrari. El piloto inglés se benefició del abandono de Russell y firmó una carrera brillante en la que tuvo que luchar desde el principio contra una mala decisión de Ferrari de salir con neumáticos lisos cuando la pista pedía intermedios. Pero los incidentes en pista y la gran cantidad de ventanas que se abrieron para parar a cambiar compuestos le permitió al inglés subir de nuevo al podio.

Uno de los mejores del día, Fernando Alonso

¡FERNANDO SE INVENTA UN ADELANTAMIENTO ESPECTACULAR A LINDBLAD Y SE METE EN PUNTOS CON SU ASTON MARTIN! 🔥 LO DE ESTE TÍO ES BRUTAL#BaréinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/LxXXbjhQks — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2026

Pero igual que decíamos hace unos días que Aston Martin había tocado fondo en Bakú, donde ninguno de sus dos coches pudo terminar, en Sepang Alonso ha firmado la mejor carrera del año, siendo incluso elegido como uno de los pilotos del día. Pocos días después de anunciar su renovación por Aston Martin al menos por un año más, el asturiano no sólo ha demostrado un buen ritmo en la clasificación, consiguiendo la duodécima plaza, sino que confirmaba el buen rendimiento del motor Honda al cruzar en octava posición en carrera.

Según Alonso, nada ha cambiado en el coche y es el mismo que corrió en Bakú o en Monza. Quizás la naturaleza del trazado o la humedad en el ambiente, quién sabe, le ha permitido al motor Honda aguantar mejor en las rectas. Es cierto que Sepang siempre ha sido uno de los circuitos fetiche del asturiano, pero el salto dado por Aston es sorprendente. El piloto español parecía que llevaba otro coche que le permitía a Fernando luchar por las posiciones y defenderse de los monoplazas perseguidores. Un buen día que esperemos no sea el último en lo que queda de campeonato.

Peor suerte tuvo Carlos Sainz , a quien de nuevo un toque, en esta ocasión con Bortoletto, le dejó en las posiciones de cola y cruzó la línea de meta en decimoséptima posición pese a haber conseguido la decimotercera plaza en parrilla.