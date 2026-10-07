Verstappen ataca a Christian Horner: "La Fórmula 1 es menos estresante sin él"

Max Verstappen (Red Bull) ha dicho que el paddock es "menos estresante" tras la salida del exdirector del equipo austriaco Christian Horner, confesando que "no era agradable ver tanta tensión entre las personas". Y tampoco cree que siga pilotando con 46 años, como el español Fernando Alonso (Aston Martin).

"Para ser sincero, me gusta ver que la gente se lleva bien. No es agradable que hubiera tensión constante entre las personas. Desde fuera a la gente le gusta la tensión, pero, sinceramente, entre los equipos es mejor que haya simplemente una relación amistosa", ha dicho el tetracampeón del mundo en una entrevista concedida a la agencia británica Press Association. Y es que el holandés asegura que ahora, sin el exdirector de Red Bull en el paddock, todo es "menos estresante". "No es tan emocionante, pero, obviamente, me gusta bastante cómo van las cosas en este momento con el comportamiento de todos", añadió.

Estas palabras llegan después de que Horner, que protagonizó varias disputas con su homólogo Toto Wolff (Mercedes) y Zak Brown (McLaren) en su etapa como director del equipo Red Bull, hablara recientemente de sus "asuntos pendientes" y de su "sueño" de dirigir a Ferrari. Unas declaraciones que han obligado a la escudería italiana a manifestar su "plena confianza" en su jefe de equipo, Fred Vasseur.

"Ha demostrado que ha hecho un buen trabajo. Por supuesto, la gente difunde muchos rumores, y no sé hasta qué punto son ciertos. No quiero parecer grosero, pero tampoco es mi problema ni me preocupa. Él quiere volver y, si surge una buena oportunidad, estoy seguro de que lo hará, pero no sé dónde será eso", subrayó Verstappen sobre este tema.

Además, el tetracampéon del mundo, que logró su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Baréin celebrado en Malasia, no ve claro competir con 46 años, como Fernando Alonso, quien renovó hace una semana con Aston Martin hasta 2027. "Quedarme aquí hasta entonces significaría que he dedicado más de la mitad de mi vida a la Fórmula 1, y eso es probablemente demasiado", valoró.

"Volveré a valorarlo y me preguntaré: '¿Puedo comprometerme al 100%?', y si no es así, o si hay otras cosas divertidas que merecen más tiempo, quizá no continúe. También quiero pasar más tiempo en casa y ver crecer a los niños", destacó sobre una futura renovación.

El holandés ha dicho que solo pilotaría para Ferrari si eso le ayuda a ganar. "Solo quiero ganar. No soy de los que se dejan llevar por la nostalgia. ¿Tengo mucho respeto por la marca (Ferrari)? Por supuesto. Pero si eso significa comprometerte y acabar pilotando en quinta o sexta posición, ¿qué sentido tiene?", explicó. "Me mueve mucho el rendimiento, y ya he ganado mucho con este equipo. Red Bull es como una segunda familia para mí, y el reto de la reconstrucción es lo que me impulsa", concluyó Mad Max.