Max Verstappen reina en el diluvio de Singapur ante el podio de Ferrari

Una jornada de auténtica supervivencia bajo los reflectores de Marina Bay encumbró de nuevo a Max Verstappen. El piloto de Red Bull supo templar los nervios en una prueba reducida marcada por las complejas condiciones meteorológicas y el agua acumulada en la pista urbana. Tras un arranque accidentado y lleno de contratiempos, el vigente campeón aprovechó el paso al frente de la prueba para sellar un triunfo impecable, imponiéndose con solvencia a la dupla de Ferrari, que completó los puestos de honor.

El inicio del desafío nocturno estuvo precedido por un notable aguacero que obligó a retrasar la salida durante media hora. Cuando el semáforo se apagó finalmente en un trazado extremadamente deslizante, George Russell sorprendió al piloto neerlandés con una maniobra agresiva para arrebatarle el mando. Sin embargo, la ventaja del británico resultó efímera: en el segundo giro cometió un error en la última curva y acabó estrellándose sin remisión contra las protecciones, lo que forzó la inmediata salida del coche de seguridad.

La neutralización de la carrera despejó de nuevo el liderato para el monoplaza de las bebidas energéticas, al tiempo que dejaba fuera de combate por avería a Isack Hadjar y al argentino Franco Colapinto. Verstappen relanzó la prueba con maestría y comenzó a marcar distancias frente a sus perseguidores. En segunda plaza resistió un firme Lewis Hamilton, a quien los comisarios no sancionaron tras investigar una posible irregularidad en régimen de banderas amarillas, escoltado por un sólido Charles Leclerc en el último escalón del cajón.

La emoción por el podio se mantuvo viva hasta los instantes finales por culpa de la intensa pugna entre los McLaren. En un lance fratricida prácticamente idéntico al ocurrido en el Gran Premio de Canadá, Lando Norris y Oscar Piastri se tocaron en la última vuelta cuando hostigaban a Leclerc, arruinando sus respectivas opciones. El principal favorecido por este desencuentro fue el joven italiano Kimi Antonelli, quien escaló de rebote hasta la cuarta posición para afianzar su liderazgo en la clasificación general con 89 puntos de ventaja sobre Russell.

Por lo que respecta a la delegación española, la cita corta dejó un balance poco propicio y sin recompensa en la tabla. Fernando Alonso concluyó en la undécima posición al volante de su Aston Martin, mientras que Carlos Sainz, a los mandos del Williams, apenas pudo certificar el duodécimo puesto en una manga donde únicamente trece vehículos alcanzaron la bandera a cuadros. Ambos buscarán revertir las sensaciones este domingo en la carrera principal.