Verstappen hace historia en Singapore y Antonelli se acerca al título

Max Verstappen acaba de añadir a su palmarés uno de los pocos grandes premios que no había logrado todavía, confirmando el buen estado de forma del neerlandés y las acertadas decisiones que ha tomado el equipo esta segunda mitad del campeonato. Tanto el sábado en la esprint como el domingo en carrera, el Red Bull ha demostrado ritmo, fiabilidad y criterio en el muro firmando una nueva victoria, la segunda consecutiva tras Malasia. Es una pena que Ford y Red Bull hayan tardado en encontrar la línea de desarrollo actual. De haberlo hecho antes, el Mundial hubiera estado más reñido hasta las últimas citas del campeonato.

Victoria aplastante de Max que no es suficiente para que Kimi Antonelli, que fue tercero, pueda empezar a sacar la calculadora para el título mundial y más después del fallo de su compañero en la esprint del sábado y la novena posición este domingo, tras remontar desde la cola de la parrilla como penalización por el cambio en el motor.

Pese a que Verstappen ya es cuarto en la clasificación de pilotos, es demasiado tarde para inquietar a un Antonelli que ya le saca más de cien puntos a su compañero de equipo. Junto al joven italiano y al ya veterano piloto neerlandés, otro veterano, Charles Leclerc, fue el elegido por Ferrari para conservar una plaza en el podio. El cavallino rampante sacrificó a Lewis Hamilton en la estrategia de carrera y le dejó no sólo vendido ante el monegasco, sino ante el resto de competidores que tenían neumáticos más frescos para competir en pista. Al final, el siete veces campeón del mundo fue sexto y con la sensación de no ser el elegido por su equipo, algo que ya vivió Hamilton en McLaren, pero al revés, cuando compartía garaje con Fernando Alonso.

Al margen de los caprichos del destino, la sensación que da Ferrari es la misma de siempre, enredados con líos internos y sin poder imponerse al resto de equipos desde hace ya casi dos décadas.

En cuanto a los españoles, fin de semana gris de apretar los dientes y dejar pasar las vueltas. Mientras que Sainz cruzaba la línea de meta en decimocuarta posición, Alonso jugaba la baza, la única que tiene Aston Martin, de la baja degradación de neumáticos para alargar la parada y conservar una posición mediocre, decimosexto, pero que no es el último y supone haber terminado la carrera.

Salvo catástrofe, Kimi Antonelli conseguirá su primer título mundial antes de que finalice el campeonato, dándole a Italia un campeonato que no celebra desde hace más de medio siglo.