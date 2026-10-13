La Fórmula 1 cada vez es más global tras el anuncio de este martes, un acuerdo histórico de diez años de duración por el cual el Gran Premio de África regresará al calendario oficial a comienzos de la próxima década, fijando su desembarco definitivo "a principios de la década del 2030" en Ruanda.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s#F1 pic.twitter.com/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

La noticia pone fin a más de treinta y cinco años de sequía para el continente africano en el Gran Circo —cuya última cita puntuable se disputó en el circuito sudafricano de Kyalami en 1993—. Con este movimiento, la categoría reina cumple uno de sus grandes anhelos: completar su presencia en todos los continentes habitados del planeta dentro de un calendario de máxima expansión. Stefano Domenicali ha celebrado el acuerdo como un hito fundacional: "África es la casa de más de 100 millones de aficionados a la F1. Con Ruanda, nuestro deporte competirá por fin en todos los continentes".

Un trazado moderno diseñado por Alex Wurz

El proyecto contempla la construcción de un nuevo circuito permanente y de vanguardia en la región de Bugesera, a unos 40 kilómetros de la capital ruandesa, Kigali. El diseño del bautizado como Rwanda International Circuit ha corrido a cargo del expiloto de la categoría Alex Wurz, en estrecha colaboración con el prestigioso estudio de Hermann Tilke. El trazado ha sido concebido como "una pista fluida, con curvas de media y alta velocidad" que recuerdan a los circuitos clásicos de la vieja escuela y pistas emblemáticas como Interlagos.

El "milagro económico" de Ruanda: ¿de dónde sale su músculo financiero?

Que un país africano emerja como potencia organizadora de un evento del calibre de la Fórmula 1 —sumado a su reciente apuesta por el Mundial de Ciclismo o la Basketball Africa League— responde a una calculada estrategia de transformación nacional impulsada por el presidente Paul Kagame. Aunque el país sigue figurando en vías de desarrollo, su economía registra un crecimiento constante que ronda o supera el 7% anual. Se basa en una combinación de ayuda internacional, un entramado empresarial controlado por el poder y, sobre todo, el expolio de recursos en el Congo.

Aunque Ruanda es un país geológicamente pobre en minerales, en los últimos años se ha convertido paradójicamente en uno de los mayores exportadores mundiales de coltán, tantalio y oro. Organizaciones como la ONU, Amnistía Internacional y la Unión Europea han denunciado repetidamente que Ruanda (a través de grupos rebeldes afines como el M23) financia e interviene en el este de la República Democrática del Congo. Los minerales se extraen de las ricas minas congoleñas, se "blanquean" y se etiquetan como mineral ruandés para venderlos a las multinacionales tecnológicas globales. Esto genera miles de millones de dólares en ingresos opacos e impuestos para el Estado ruandés.