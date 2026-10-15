El espectacular impacto económico que tuvo la Fórmula 1 en su debut en Madrid

José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA, anunció este jueves en el Foro Expansión Luxury Forum que la primera edición de la Fórmula 1 en el circuito Madring tuvo un impacto de 545 millones de euros, según informe de la consultora PwC. La cifra inicial de impacto manejada por los organizadores era de 450 millones de euros.

El presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid anunció además que el Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Valdebebas (Madrid) generó 11.000 empleos y superó las previsiones económicas iniciales de la organización, que preveían 8.900 empleos.

Por otra parte, el presidente de IFEMA apuntó que de cada euro generado en el evento, de impacto "ha tenido cuatro euros en la economía madrileña".