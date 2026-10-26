Antonelli hace las Américas y sentencia el Mundial para México

Era su primera pelota de partido pero no sólo dependía de sí mismo, Kimi Antonelli necesitaba que George Russell quedara noveno o peor y el británico conseguía la octava posición retrasando el alirón del italiano que podría ser Campeón del Mundo el próximo fin de semana en México. El piloto italiano hizo su trabajo ganando la carrera en el circuito de Las Américas saliendo desde la pole con una superioridad muy clara, tanto que le bastó una estrategia a una parada a diferencia de sus perseguidores que pasaron por el pit en hasta dos ocasiones.

Carrera en solitario para Antonelli que cruzó la línea de meta con más de quince segundos sobre el segundo, Charles Leclerc. El monegasco estuvo especialmente agresivo y ambicioso desde la salida cuando le disputó la posición a Max Verstappen, hasta el final de la carrera en la que pudo ganarle la plaza al neerlandés gracias a la estrategia de Ferrari que optó por un neumático duro, en lugar del intermedio del piloto de Red Bull, para cerrar el gran premio.

Ferrari con la segunda posición de Leclerc y la cuarta de Hamilton, que logró adelantar a Lando Norris en los último giros, salvó el fin de semana después de una clasificación infructuosa donde parecían los favoritos pero el niño prodigio de Mercedes pudo con los del caballino rampante.

Después del GP de México quedarán cuatro carreras, con un máximo de 100 puntos disponibles. El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli será campeón el próximo fin de semana si termina con una ventaja de más de 100 puntos sobre Russell y Lewis Hamilton.

Carrera táctica cuya salida fue determinante para las aspiraciones de los españoles. Tanto Fernando Alonso que terminó decimosexto como Carlos Sainz que cruzó la línea de meta en décimo octava posición, tuvieron sendos toques con Albon y Lindbland respectivamente que lastraron las pocas opciones de escalar en la clasificación. Mientras que Alonso tuvo que parar una vez más para cambiar el alerón de su monoplaza, Carlos no encontró el ritmo en un coche con daños y poco fiabilidad. Sigue el calvario para ambos pilotos sin visos de que las cosas vayan a cambiar de aquí a final de temporada.