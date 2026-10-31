Haas fulmina a Esteban Ocon en México ante los rumores que lo sitúan en Aston Martin

El equipo Haas ha apartado de forma inesperada al piloto francés Esteban Ocon del Gran Premio de México, decimonovena prueba del Mundial de Fórmula 1, y lo reemplazará por su piloto reserva, el japonés Ryo Hirakawa. La decisión, anunciada este sábado por la tarde, supone una sorpresa mayúscula en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Haas hizo pública la noticia mediante un breve comunicado: "El piloto reserva del equipo TGR Haas F1 Ryo Hirakawa reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana". La escudería no ofrece ningún motivo y cierra la puerta a más explicaciones: "No se emitirán más declaraciones en este momento".

TGR Haas F1 Team reserve driver Ryō Hirakawa will replace Esteban Ocon for the remainder of the weekend's Mexico City Grand Prix. Ryō participated in FP1 at the Autodromo Hermanos Rodriguez on Friday, his third free practice outing of the season driving the VF-26, finishing… pic.twitter.com/8S9JoiV1iu — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 31, 2026

Ese silencio es lo que más ha llamado la atención. Ocon no está lesionado ni enfermo, de modo que la decisión no responde a ninguna causa física, y el equipo tampoco ha dado ninguna otra justificación deportiva o contractual.

Hirakawa, de los libres al debut

El relevo no llega de la nada. Hirakawa ya rodó el viernes en la primera sesión de entrenamientos libres en México, siendo la tercera ocasión esta temporada en que el nipón se subía al VF-26 en unos libres. Terminó decimoquinto en la tabla de tiempos.

Ahora formará pareja con el británico Oliver Bearman en los terceros libres y en la clasificación del sábado. El domingo debutará en una carrera de Fórmula 1, un estreno que llega por la vía menos esperada y con apenas unas horas de margen.

Su perfil, además, no es casual. Hirakawa está vinculado a Toyota, socio comercial y técnico de Haas, y su nombre llevaba semanas en las quinielas para asumir el volante del equipo. Esta temporada ya había sustituido a Bearman en la sesión inicial del GP de Hungría para cumplir los requisitos de novatos del reglamento.

Un futuro que ya estaba en el aire

El apartamiento llega después de meses de incertidumbre sobre el futuro de Ocon. Su salida de Haas al término de 2026 se daba por hecha, y el equipo ya había anunciado que el brasileño Rafael Camara pilotará junto a Bearman en 2027. El contrato del francés está vigente hasta final de la presente temporada, lo que hace aún más llamativo que se le retire con tres carreras por delante.

Haas había sometido en las últimas semanas a pruebas privadas a varios candidatos, entre ellos Hirakawa, Leonardo Fornaroli y el propio Camara, para decidir su alineación del año próximo. Ocon, por su parte, había dicho que "los pilotos no son el problema" del equipo y que mantenía conversaciones sobre su futuro.

La sombra de Aston Martin

La decisión coincide con las informaciones que sitúan a Ocon en Aston Martin para la próxima temporada. Según avanza la revista Autosport, el francés sería piloto reserva de la escudería británica en la temporada 2027. Es una información que ni el piloto ni el equipo han confirmado.

El rumor encaja con lo que se venía apuntando. Ocon reconoció que hablaba con varios interesados, y medios especializados señalaron a Aston Martin como probable destino, con una conversación en el paddock de Bakú con su amigo Lance Stroll. También se había informado de que los representantes del piloto sondearon a Aston Martin y a Cadillac por un puesto de reserva y probador, una salida que lo alejaría de la parrilla titular.

Interrogantes abiertos

Queda por aclarar si la decisión de Haas está relacionada con esas negociaciones o con otros motivos internos, y si Ocon volverá a pilotar antes de que acabe esta temporada 2026. Por ahora, el francés se despide de un fin de semana en el que partía como titular, mientras Hirakawa afronta el estreno más inesperado de su carrera y Haas deja sin respuesta la pregunta que todo el paddock se hace sobre qué está pasando con Esteban Ocon.