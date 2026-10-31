Hamilton firma una pole histórica en México mientras Antonelli roza el título

El séptuple campeón mundial Lewis Hamilton saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de Ciudad de México, decimonovena prueba del Mundial de Fórmula Uno. El piloto de Ferrari dominó la calificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez y partirá por delante de su compatriota George Russell, mientras que Andrea Kimi Antonelli arrancará cuarto con la posibilidad de proclamarse campeón este domingo.

POLE DESCOMUNAL DE HAMILTON EN MÉXICO 🔥🔥🔥 LA 105 DE SU VIDA. LA PRIMERA CON FERRARI. SU PRIMERA DESDE HUNGRÍA 2023... Y LA PRIMERA DE LA SCUDERIA ESTE 2026 POR SOLO 9 MILÉSIMAS 🤯#MéxicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/VFQbR0m8Vx — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

Hamilton, de 41 años, completó una sesión que quedará marcada en su larga trayectoria: consiguió la pole número 105 de su carrera, la primera de este año y también la primera desde el Gran Premio de Hungría de 2023. Además, es su primera pole con Ferrari. El británico cerró la tercera y última ronda de la clasificación con un tiempo de 1:16.514 en el trazado mexicano, de 4.304 metros.

La diferencia con Russell fue mínima. El piloto de Mercedes se quedó a solo nueve milésimas de segundo y acompañará a Hamilton en la primera fila. La sesión se decidió, por tanto, en un margen estrechísimo entre dos británicos que conocen bien la lucha por las primeras posiciones. Para Ferrari, el resultado supone una oportunidad de buscar la victoria desde la pole y con Charles Leclerc también entre los primeros puestos de la parrilla.

Antonelli, cuarto y con el campeonato a tiro

El foco del domingo estará también en Antonelli. El italiano de 20 años lidera el campeonato con 123 puntos de ventaja sobre Russell y 124 sobre Hamilton. La clasificación le permite salir desde la segunda fila, junto a Leclerc, después de marcar el quinto mejor tiempo en la Q3. Una sanción a Max Verstappen, que había sido cuarto en la sesión, hizo que Antonelli avanzara una posición en la parrilla.

El joven piloto de Mercedes tiene ante sí varias combinaciones para cerrar matemáticamente el campeonato. Le basta con terminar noveno para asegurarse el título, con independencia de lo que hagan sus perseguidores. También podría coronarse con un décimo puesto, siempre que Russell no gane la carrera. Incluso podría permitirse no puntuar si ni Russell ni Hamilton consiguen la victoria.

La ventaja que ha acumulado durante la temporada le permite afrontar la carrera con margen, aunque la salida desde la cuarta posición añade un desafío inmediato. Antonelli tendrá a Leclerc a su lado y partirá por detrás de Hamilton y Russell, que ocuparán la primera fila. La salida será importante para evitar quedar atrapado en el tráfico y conservar opciones de controlar a sus rivales directos. En una carrera en la que puede resolverse el campeonato, cada punto y cada posición tendrán un peso especial.

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Verstappen, retrasado por una sanción

Verstappen partirá desde la tercera fila junto a Lando Norris. El neerlandés había terminado cuarto en la calificación, pero la sanción que recibió le hizo perder posiciones y cedió su lugar en la segunda fila a Antonelli. El piloto de Red Bull tendrá que remontar desde la quinta plaza si quiere pelear por la victoria en una prueba en la que Hamilton y Russell comenzarán por delante.

Norris, de McLaren, ocupará la sexta posición junto a Verstappen. Ambos compartirán la tercera fila, con la misión de ganar terreno desde el inicio y mantenerse en la disputa del grupo delantero. Detrás de ellos, la cuarta fila estará formada por Isack Hadjar, con Red Bull, y Arvid Lindblad, el debutante sueco-británico de RB. Para Lindblad, salir entre los ocho primeros representa una oportunidad destacada en una de sus primeras apariciones en la categoría.

Aston Martin sospecha que han tenido que hacer abandonar a Alonso por un problema de presión de agua relacionado con la batería #MéxicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/wLfjBVED1i — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

La quinta fila la ocuparán Liam Lawson, también con RB, y Pierre Gasly, de Alpine. Desde ahí buscarán aprovechar cualquier incidente o estrategia que altere el orden de los primeros puestos. El trazado mexicano puede ofrecer oportunidades de adelantamiento, pero la posición de salida y la gestión de la carrera serán claves, especialmente para quienes deban recuperar posiciones.

Una carrera con dos grandes objetivos

La prueba del domingo plantea dos historias principales. Hamilton intentará convertir una pole especialmente significativa en una victoria con Ferrari, mientras Antonelli buscará administrar su ventaja y cerrar el campeonato. El británico tendrá a Russell justo a su lado en la salida, y la lucha entre ambos podría condicionar los primeros metros. Leclerc, desde la tercera posición, también estará en disposición de disputar el liderato.

Antonelli, por su parte, no necesita ganar para ser campeón. Su prioridad será evitar errores y sumar los puntos necesarios para impedir que sus perseguidores mantengan viva la pelea. La amplitud de su ventaja le permite afrontar la jornada con varias opciones, aunque una carrera larga siempre puede alterar los cálculos.

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Hamilton llega desde la mejor posición posible para aspirar a su primera victoria del año y a un nuevo hito en su carrera. Antonelli se encuentra ante la posibilidad de poner el broche a una temporada de dominio en la clasificación general. Con los dos Mercedes en la primera fila, Ferrari en la segunda y Verstappen obligado a remontar, el Gran Premio de Ciudad de México reunirá tanto la lucha por la victoria como la posibilidad de que el título quede decidido.