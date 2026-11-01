México corona al campeón más joven de la historia: Kimi Antonelli

Kimi Antonelli lo tenía fácil: solo tenía que cruzar la línea de meta entre las ocho primeras posiciones y que ni Lewis Hamilton ni George Russell ganaran el gran premio. Si tenemos en cuenta que ha conseguido nueve victorias esta temporada y que solo ha quedado por debajo de esa posición en Barcelona, donde no puntuó, la tarea no parecía difícil para el italiano. Pero el toque entre los Ferrari en la salida, provocado por un Charles Leclerc demasiado ambicioso y por el que fue penalizado, y la pérdida de posición de Lewis Hamilton tras su batalla con el monegasco dejaban a Verstappen con la victoria en bandeja y a Antonelli con la opción de celebrar el título desde el podio. El piloto italiano ganó la posición a Charles Leclerc en la segunda salida, tras la bandera roja provocada por el accidente de Valtteri Bottas, que se fue contra las protecciones al romperse la suspensión de su Cadillac.

ERES UN CHAVAL. ACABAS DE GANAR EL MUNDIAL. TE DA UN ABRAZO HAMILTON. TE DA UN ABRAZO VERSTAPPEN. Y TE PONES A LLORAR CON TU FAMILIA IMPOSIBLE IMAGINAR ALGO MÁS BONITO ❤️❤️❤️#MéxicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/GrRs9IxjNv — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Esta nueva victoria, muy trabajada, de Max Verstappen le ha permitido al tetracampeón ascender a la segunda posición en la clasificación de pilotos. Pero la mejora de Red Bull ha llegado demasiado tarde para poder aguarle la fiesta al jovencísimo piloto italiano, que ha hecho historia en la F1.

El campeón más joven de la historia

Kimi Antonelli ha hecho historia en el GP de México y ya es el piloto más joven en proclamarse campeón del mundo de F1. El italiano, de tan solo veinte años, ha pulverizado el récord del alemán Sebastian Vettel, que permanecía imbatido desde que consiguió su primera corona con 23 años y 4 meses. La tercera posición lograda este domingo por el piloto de Mercedes en el Autódromo Hermanos Rodríguez supone, además, poner fin a una sequía de más de setenta años para Italia, cuyo último campeón fue Alberto Ascari, en 1953. Desde entonces, Italia ha fiado sus logros a las victorias de la escudería Ferrari, orgullo de los tifosi, pero sin poder encumbrar a un italiano a lo más alto del campeonato. Así, Kimi Antonelli se convierte en el tercer italiano campeón de F1, tras Farina y Ascari, que lo lograron en los primeros años de vida de la categoría.

EL PEDAZO DE ABRAZO QUE LE METE VERSTAPPEN A ANTONELLI ❤️#MéxicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/nTYj7UTdCM — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Pero hay más: Antonelli se ha coronado campeón en su segundo año en la máxima categoría del automovilismo, entrando así en un prestigioso y minoritario club de pilotos que lo han logrado. Y son solo tres quienes lo forman: Juan Manuel Fangio, Jacques Villeneuve y Lewis Hamilton, a quienes se suma ahora Kimi Antonelli.

Su ascenso hasta llegar a la F1 ha sido meteórico, saltándose categorías como la F3. Muchos han sido los que han criticado a Toto Wolff, su mentor y jefe de equipo de Mercedes, por poner en el coche que una temporada antes conducía Lewis Hamilton a un chaval tan joven. Su talento incontestable y la forma tan natural con la que se ha adaptado a esta nueva F1, dominada por las baterías y las cargas y recargas, han encontrado en un Mercedes muy superior al resto de monoplazas la horma de su zapato.

Kimi Antonelli encarna el relevo generacional en una F1 que tiene entre sus filas al piloto más veterano de la categoría, Fernando Alonso. Es curioso porque ambos comparten el haber destacado por su precocidad al conseguir su primera corona; pertenecen a generaciones distintas y comparten pista cada fin de semana.

ÉRASE UNA VEZ UN NIÑO QUE SOÑÓ CON SER CAMPEÓN DEL MUNDO Y LO CONSIGUIÓ SIN DEJAR DE SERLO 🏆 😍 LLORANDO SIN PARAR. EMOCIONANDO A TODA ITALIA Y A TODO EL PLANETA. DISFRÚTALO CHAVAL, QUE TE LO MERECES 👏👏#MéxicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/pL8FLZ1KPI — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Los españoles no levantan cabeza

El espejo entre Fernando Alonso y Kimi Antonelli es terrible, y más aún en un gran premio para el olvido para los españoles. Un domingo más, la historia es la de siempre: muchas expectativas y casi la esperanza de que las cosas no vayan muy mal. Que a Fernando Alonso no le falle el motor y que Carlos Sainz tenga una carrera limpia y sin demasiadas pérdidas de potencia. Pero, de nuevo, la realidad ha vuelto a ser tozuda, sobre todo para Fernando Alonso y Aston Martin. La escudería británica volvió a retirar los dos coches a las pocas vueltas de arrancar el gran premio, por un problema en el motor Honda, después de que Fernando Alonso ya sufriera en clasificación graves e inexplicables fallos en la unidad de potencia.

EL GRAN PREMIO DE ASTON MARTIN DURA SEIS VUELTAS 😱😱😱😱 Piden a Alonso y Stroll que abandonen al mismo tiempo#MéxicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/6EGPlmhFl4 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Es más que entendible el gran enfado del asturiano, que se quedaba sin palabras para describir una situación que se repite demasiadas veces sin que nada cambie. Sin duda, un desastre que tendrá que gestionar el equipo para aclarar qué hará con el motorista el próximo año, especialmente ahora que Alonso se ha comprometido a alargar su contrato con la marca al menos una temporada más.

¡LOCURA TOTAL EN LA RESALIDA! ¡HAMILTON SE COBRA SU VENGANZA CON LECLERC! 🔥#MéxicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/87fv9HXdZ2 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

¡TIRA HASTA EL PATINETE! El cabreo que lleva Hamilton por lo sucedido con Leclerc es de los que hace época 😡😡😡#MéxicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/GvEOFpz7u2 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Menos ha sufrido Carlos Sainz: al menos, llevó hasta el final el Williams, con el que solo pudo ser decimoquinto, y gracias a sendas sanciones a Nico Hülkenberg y Checo Pérez. En cualquier caso, el piloto madrileño está sufriendo demasiado el bajo rendimiento de su monoplaza, que lleva ya varios grandes premios sin encontrar una salida a los problemas de potencia y fiabilidad.