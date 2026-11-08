Norris se reivindica en Brasil y Alonso disfruta desde atrás

La lluvia no ha impedido que Lando Norris consiga ganar el GP de Brasil y que se haya reencontrado con el número uno del podio una carrera después de ver cómo otro, Kimi Antonelli, heredaba su título de Campeón del Mundo.

Pese a que los coches salieron con los intermedios y terminaron con los mismos neumáticos, tras un tramo central de lisos, no hubo demasiadas sorpresas salvo la remontada de Max Verstappen desde la vigésima primera posición hasta la segunda plaza. El piloto neerlandés sigue demostrando su gran destreza y ambición pese a que el Mundial está decidido y sólo debe motivarle confirmar el subcampeonato frente a Lewis Hamilton que ha pinchado en Brasil. Sin duda, el inglés está viviendo el peor momento en Ferrari y su novena posición en Brasil habla por sí sola de una relación que no termina de cuajar para ninguna de las dos partes. A la falta de entendimiento con su compañero de equipo, se le suma la falta de confianza en las decisiones de Ferrari, sus estrategias que no parecen convencer al piloto inglés.

El campeón con problemas, fuera del podio

También se esperaba algo más del recién coronado Campeón del Mundo, Kimi Antonelli que luchó como gato panza arriba contra un coche que giraba de más hacia uno de los lados y que obligó al italiano a trabajar más de la cuenta para llevar al coche hasta la línea de meta. Quinta posición por detrás de George Russell que fue cuarto pese a protagonizar una de las escenas de la carrera cuando trompeaba con su monoplaza en la salida del pit lane.

Junto a Lando Norris y Verstappen, el francés Hadjar ha completado un podio multimarca que no ha evitado que Mercedes, que se ha quedado fuera del cajón, se haya proclamado Campeón del Mundo de Constructores. Pleno para la marca de las flechas plateadas que ha logrado imponerse en este primer año de la nueva normativa de motores híbridos.

Fernando hizo lo que Carlos no pudo

La lluvia sí que ha permitido, en cambio, que Fernando Alonso se divirtiera un poco más de lo que le hemos visto el resto del Campeonato. El piloto asturiano salía octavo y pese a la lluvia de final de la carrera, Alonso no lograba alcanzar los puntos y se tenía que conformar con cruzar décimo segundo la línea de meta. Una oportunidad perdida para el asturiano pero que si tenemos en cuenta que su compañero Lance Stroll se veía obligado a retirar el coche no lo es tanto. En cualquier caso, Aston Martin sigue con su propio calvario aunque no es el único.

Peor le fueron las cosas a Carlos Sainz que estuvo a la cola de la clasificación durante toda la carrera siendo uno de los coches más lentos tanto en mojado como en seco. Al final, el madrileño que está sufriendo mucho en este último tramo del campeonato cruzó décimo noveno la línea de meta.

Tras Brasil, tan sólo quedarán tres carreras para poner el punto final a un Mundial que ha dejado mucho que desear por la nueva normativa técnica, donde Kimi Antonelli y Max Verstappen han sido de lo mejor y que ha vuelto a ser un año de sufrimiento para los pilotos españoles.