Fernando Alonso atraviesa uno de los momentos más particulares de su dilatada carrera en la Fórmula 1. A sus 45 años, el bicampeón del mundo sigue convencido de que tiene velocidad y capacidad para competir al máximo nivel, pero reconoce que su vida ha cambiado considerablemente, especialmente desde el nacimiento de su hijo Leonard. Una alegría que ha servido de refugio frente a las numerosas decepciones que le está deparando una temporada especialmente dura con Aston Martin.

"En una temporada tan difícil en la pista, con un coche que no está siendo rápido, tener a la familia en casa ha compensado en gran medida esas frustraciones de los domingos", confiesa el asturiano en una entrevista concedida a Esquire. Una declaración que refleja hasta qué punto la paternidad ha cambiado su manera de afrontar los sinsabores de la competición.

Alonso admite que ha podido "desconectar de verdad y disfrutarlo" y se muestra encantado con esta nueva etapa personal. "De momento, tenemos un niño pequeño que se porta bien y duerme bien por la noche, y eso nos ha ayudado a descansar un poco también. Estamos encantados", explica.

Una renovación que estuvo muy cerca de no producirse

El piloto español también se ha sincerado sobre el proceso que le llevó a prolongar su vinculación con Aston Martin hasta final de 2027. Una decisión que, según reconoce, ha sido una de las más complicadas de toda su carrera deportiva y que estuvo mucho más abierta de lo que podía parecer desde fuera.

"Siempre tuve más o menos claro seguir, pero esta vez sí que estaba muy cerca del 50-50, entonces me llevó más tiempo tomar la decisión", reconoce Alonso, que compartió sus dudas con sus amigos, sus padres y su pareja antes de decantarse por continuar.

Todos le ofrecieron sus opiniones, aunque siempre dejando claro que la última palabra debía ser suya. Y hubo un factor determinante: todavía se siente competitivo. "Cada fin de semana es cierto que no estamos en los puntos o que no estamos en ningún titular, pero sí que me noto competitivo en las salidas, en los adelantamientos, en los libres, en la crono... Me siento siempre competitivo, me siento siempre rápido", asegura.

Ese convencimiento terminó inclinando la balanza. "La conclusión era que no era el momento de parar. Porque si haces una cosa bien, se te da bien y la estás haciendo bien a alto nivel, tus propias prestaciones te están diciendo que no es el momento", argumenta.

Y es que Alonso sigue teniendo hambre de victorias. "Echo de menos ganar. Y cada domingo corro por ello. Y si he renovado para el año que viene es porque tengo esa ilusión de volver a ganar", sentencia.

La "tormenta perfecta" de Aston Martin

En el plano deportivo, el asturiano no esconde las dificultades que ha atravesado Aston Martin durante el campeonato. El equipo comenzó el año muy lejos de las expectativas, con problemas tanto en el motor como en el chasis, sin encontrar prácticamente ningún elemento que respondiera a lo esperado. "Era la tormenta perfecta. No había ninguna pieza que estuviese cumpliendo lo esperado", resume. Sin embargo, Alonso destaca la reacción interna de la escudería, que optó por frenar el desarrollo del monoplaza hasta disponer de un diagnóstico claro de sus problemas.

De hecho, hasta el Gran Premio de Hungría, en Budapest, no introdujeron mejoras significativas. Una estrategia que el español considera acertada: "Vamos a caminar antes de correr". Esa unión y determinación del equipo son, precisamente, los aspectos que le permiten mirar al futuro con cierta esperanza.

Para las tres últimas carreras, el objetivo es intentar sumar puntos, algo que solamente han conseguido en tres ocasiones durante la temporada. Alonso reconoce que no es la posición natural del equipo y que tendrán que buscar "el pequeño milagro". Además, señala Las Vegas como un circuito especialmente desfavorable para las características de su monoplaza.

Otra manera de afrontar la F1 a los 45 años

La paternidad no es el único cambio que ha experimentado Alonso. El bicampeón también reconoce que ha modificado su preparación física y mental para afrontar un calendario cada vez más exigente. "Antes iba al 100% a cada carrera y ahora intento dosificarme un poco para estar al 98% en todas", explica. La experiencia le ha permitido conocer mejor su cuerpo, identificar sus necesidades y administrar sus energías.

Por último, el asturiano confiesa que también le preocupa el rumbo que está tomando el mundo. Las tensiones geopolíticas, la situación en España, las redes sociales y la inteligencia artificial forman parte de sus inquietudes. Especialmente ahora que es padre y piensa en el futuro de Leonard. "Pienso qué mundo va a tener dentro de 20 o 30 años", concluye. Una reflexión que demuestra que, mientras sigue persiguiendo su tercer Mundial, las prioridades de Fernando Alonso ya no se limitan exclusivamente a lo que sucede cada domingo en los circuitos.