Max Verstappen se ha impuesto este domingo en el Gran Premio de Las Vegas, vigésima primera prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. La carrera ha dejado resultados muy distintos para los españoles: Carlos Sainz ha remontado desde la vigésima hasta la octava posición, mientras que Fernando Alonso ha tenido que abandonar a falta de una vuelta por problemas en la unidad de potencia de su Aston Martin.

Verstappen resiste y se lleva la victoria

El tetracampeón del mundo consiguió mantener la primera posición en la salida, aunque tuvo que defenderse de los ataques de George Russell durante buena parte de la prueba. El británico de Mercedes llegó a adelantarle en varias ocasiones, pero Verstappen recuperó el liderato.

La carrera estuvo marcada por los numerosos adelantamientos y los cambios de posición. Según los datos de la prueba, se produjeron 35 cambios de líder y más de 350 adelantamientos, con hasta siete pilotos con opciones de victoria en las últimas vueltas.

El neerlandés también conservó la primera plaza durante el periodo de coche de seguridad provocado por un accidente entre Sergio Pérez (Cadillac) y Rafael Camara (Haas). En el tramo final, los Mercedes perdieron sus opciones de podio y los dos McLaren aprovecharon la situación para acompañar a Verstappen en el cajón.

Russell terminó noveno después de un incidente con su compañero Kimi Antonelli cuando intentaba adelantarle en la curva 5 a dos vueltas del final. El británico perdió el control y chocó contra las protecciones.

Verstappen se refirió después a las declaraciones de Russell durante los entrenamientos libres, en las que el piloto de Mercedes había cuestionado su comportamiento en pista. "Habla mucho fuera de la pista. Es algo que no me molesta, porque está tan debajo de mi nivel que ni siquiera intento rebatirle. Hoy el karma ha hecho de las suyas", afirmó el neerlandés tras la carrera.

Sainz firma su mejor resultado del año

Carlos Sainz fue uno de los protagonistas de la jornada. El piloto de Williams partía desde la vigésima posición y consiguió remontar hasta la octava, en su Gran Premio número 250. Se trata de su mejor resultado de la temporada. El madrileño completó una carrera de recuperación en la que llegó a adelantar a Russell. Terminó por delante de varios rivales y sumó un resultado importante para Williams.

Por delante de él acabaron los dos McLaren, Verstappen, Antonelli, Pierre Gasly, Franco Colapinto y Lewis Hamilton. El británico de Ferrari terminó séptimo tras recibir una sanción de diez segundos por salirse de la pista y obtener ventaja durante una lucha con Norris. Su compañero Charles Leclerc fue sancionado con diez segundos después de un toque con Hamilton y acabó décimo.

Alonso abandona por problemas en el motor

La carrera terminó de forma muy distinta para Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin tuvo que retirarse en la última vuelta después de sufrir problemas en la unidad de potencia durante toda la prueba.

"Ha sido difícil, creo que tuvimos algunas complicaciones este fin de semana, además mi motor iba mal en carrera. He tenido un problema en la unidad de potencia durante todas las vueltas de carrera. Intentamos ver la bandera a cuadros", explicó en declaraciones a los medios oficiales de la Fórmula 1.

Alonso también señaló que la falta de potencia le impidió luchar con los coches que tenía por delante y defender su posición. Según detalló, el Aston Martin ganaba tiempo en las curvas, pero perdía más de dos segundos por vuelta en las rectas. Finalmente, tuvo que entrar en boxes antes de cruzar la línea de meta y confirmar su abandono. El bicampeón del mundo afrontará la próxima carrera pendiente de la evolución del problema mecánico.