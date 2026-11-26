IFEMA Madrid y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han firmado un convenio de colaboración que permite a ambas entidades trabajar de manera conjunta para abrir nuevas vías de colaboración. El objetivo, según las fuentes consultadas, es favorecer la consolidación de España y de Madrid como un gran hub global de eventos deportivos.

Y el primer gesto que sella esta alianza es el reconocimiento al trabajo de la selección española de fútbol que le llevó a lograr proclamarse, por segunda vez en su historia, campeona del Mundo. Así, la segunda curva del trazado de Madring —el circuito que acogerá el Lenovo Gran Premio de España del 10 al 12 de septiembre de 2027— pasa a tener el nombre de 'Dos Estrellas', en referencia a los dos títulos mundialistas conquistados en 2010 y 2026.

La iniciativa se enmarca dentro del convenio alcanzado entre IFEMA Madrid y la RFEF dirigido a visibilizar las fortalezas de España y de Madrid en la organización y como lugar de celebración de grandes acontecimientos deportivos internacionales, favoreciendo el desarrollo de un ecosistema empresarial que potencie y acelere esta vocación de liderazgo en el deporte de alto impacto.

En el acto y durante la firma, José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, y Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, han adelantado también la participación tanto del Gran Premio de España de F1 como de la RFEF en Fitur 2027, en stands consecutivos que mostrarán ante la industria internacional de los viajes la fortaleza de Madrid como sede de eventos deportivos globales.

Y si Madring rendirá este especial homenaje a los hombres de Luis de la Fuente y de Vicente del Bosque, la Real Federación de Fútbol se ha comprometido a impulsar oportunidades de visibilidad y activación para el Gran Premio de España de F1 e IFEMA Madrid en el marco de sus competiciones y eventos, especialmente aquellos vinculados al Mundial de 2030, las selecciones españolas de fútbol en sus diferentes categorías masculinas y femeninas, y el fútbol sala.

Acuerdo "estratégico y muy beneficioso"

Tanto Rafael Louzán como José Vicente de los Mozos han calificado de "estratégico y muy beneficioso" este acuerdo para el deporte español y su proyección a nivel mundial. "La Federación Española de Fútbol representa este deporte con la mejor carta de presentación posible, las selecciones campeonas del Mundo en un hecho histórico sin precedentes que, además, ha logrado proyectar la mejor imagen de España a nivel mundial", agregó el dirigente gallego.

"Ambas instituciones nos comprometemos a trabajar en la identificación de acciones vinculadas al desarrollo y promoción de competiciones" que han demostrado su capacidad para convertirse en una potente herramienta de "dinamización de la economía y el turismo", así como de "la imagen de marca del país", dijo, por su parte, De los Mozos.

El acuerdo permitirá de este modo explorar proyectos que acerquen el fútbol y la Fórmula 1, aprovechando el alcance internacional de ambas disciplinas para dar mayor notoriedad al deporte español, además de estimular su relación con los diferentes colectivos profesionales y empresariales representados en las ferias de Madrid.

Asimismo, el convenio también aspira a conectar el deporte con los colectivos profesionales y empresariales que participan en las ferias de Madrid. IFEMA Madrid y la Federación Española de Fútbol podrán explorar proyectos conjuntos y fórmulas de colaboración ligadas a sus eventos, con la intención de dar continuidad a la alianza más allá del anuncio de la curva. De este modo, 'Dos Estrellas' servirá como símbolo visible de un acuerdo que busca unir el legado de la Selección con la nueva apuesta de Madrid por acoger grandes citas deportivas.