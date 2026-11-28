George Russell saldrá este domingo desde la pole position en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto inglés de Mercedes ha sido el más rápido en la clasificación del sábado en el Circuito Internacional de Losail, donde ha marcado un mejor tiempo de 1:21.695 en la Q3. Su compañero Kimi Antonelli, campeón mundial de 2026, completaba el doblete de la escudería alemana en la primera fila, mientras que Lando Norris partirá tercero. La clasificación dejó una jornada bastante más complicada para los pilotos españoles.

GEORGE RUSSELL se lleva la pole del #QatarGP Antonelli saldrá en 2ª posición, Verstappen desde la 6ª y Hamilton en la 9ª 🔥#CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/SfXraJPAAd — DAZN España (@DAZN_ES) November 28, 2026

Carlos Sainz, con Williams, quedó eliminado en la Q1 y ocupará el decimoséptimo puesto de la parrilla del domingo. Fernando Alonso, al volante de un Aston Martin, tampoco pudo superar ese primer corte y arrancará decimonoveno. Sus respectivos compañeros también cayeron en la primera tanda: Alexander Albon fue eliminado junto a Sainz y Lance Stroll no avanzó con Alonso.

La clasificación, correspondiente a la vigesimosegunda prueba del Campeonato del Mundo, se disputó el sábado en el trazado qatarí. Mercedes mostró velocidad desde el comienzo y colocó a sus dos pilotos en cabeza de la Q1. Red Bull también situó a Max Verstappen y a Isack Hadjar entre los pilotos que avanzaron, aunque el francés mejoró su rendimiento en la Q2, ya sin los dos españoles en pista.

Russell marca la referencia

En la Q1, Russell y Antonelli comandaron la tabla de tiempos con margen sobre los Red Bull. La tanda inicial supuso el final para Sainz y Alonso, pero también para Albon y Stroll. Los dos Cadillac, pilotados por el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez, quedaron igualmente fuera de la lucha por la pole. La eliminación temprana de los españoles condicionó su posición de salida y les obligará a buscar la remontada durante la carrera.

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Antonelli y Russell volvieron a mostrar buen ritmo al inicio de la Q2. Hadjar se colocó entre los dos Mercedes con un registro de 1:22.344, señal de que el francés podía aspirar a seguir avanzando. Finalmente, el piloto de Red Bull logró el pase a la Q3. No lo consiguieron Oliver Bearman, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Rafael Câmara, Franco Colapinto ni Nico Hülkenberg, que quedaron eliminados en esta segunda fase.

La batalla final por la pole

Los diez pilotos supervivientes afrontaron la Q3 con un primer intento que estableció pronto la referencia. Verstappen marcó 1:22.399 y Hadjar lo rebajó hasta 1:22.357. Norris se situó después en cabeza provisional con 1:22.292, antes de que Antonelli firmara el segundo mejor tiempo. Russell cerró la primera ronda con el registro más rápido del día, 1:21.695, que le colocó en posición privilegiada para el segundo intento.

En la última vuelta lanzada, los aspirantes mejoraron sus registros, pero no cambiaron los tres primeros puestos. Norris bajó a 1:22.175 y aseguró la tercera posición, por detrás de los dos Mercedes. Oscar Piastri finalizó cuarto con 1:22.245, mientras que Hadjar y Verstappen ocuparon la quinta y la sexta plaza, respectivamente. El francés quedó por delante de su compañero de Red Bull.

El resto de los diez primeros quedó repartido entre Ferrari y Racing Bulls. Charles Leclerc comenzará séptimo, seguido por Arvid Lindblad, que saldrá octavo con Racing Bulls. Lewis Hamilton fue noveno con Ferrari y Liam Lawson completó el grupo de los diez primeros.

Russell buscará convertir la pole en victoria este domingo. Antonelli y Norris arrancarán justo detrás, en una primera fila que deja a Mercedes en una posición sólida para controlar la salida. Para Sainz y Alonso, el reto será avanzar desde los puestos decimoséptimo y decimonoveno y recuperar terreno desde las primeras vueltas. La clasificación no concedió margen para errores.