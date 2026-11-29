El campeón del mundo de Fórmula Uno, Andrea Kimi Antonelli, abrochó su décima victoria de la temporada en el Gran Premio de Catar tras aprovechar el infortunio de su compañero, George Russell, quien lideraba la carrera desde la pole, pero que perdió la cabeza de carrera tras verse afectado por un corchopán incrustado en el fondo plano de su monoplaza.

El británico, que enganchó el elemento publicitario en la segunda curva de la segunda vuelta, comenzó a sufrir daño aerodinámico en su Mercedes y tuvo que parar en la vuelta 35 para retirar el residuo, aunque los mecánicos no pudieron retirarlo por completo, perdió más de diez segundos y fue adelantado por Antonelli.

El italiano aprovechó agazapado para castigar la mala fortuna de George Russell, alcanzar la cabeza de carrera e instalar un ritmo demoledor que dejó a Russell a 31.4 segundos y terminó de constatar el dominio incontestable de la escudería alemana en el Circuito Internacional de Lusail. Óscar Piastri llevó su McLaren a la tercera plaza tras contener a Max Verstappen (Red Bull).

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