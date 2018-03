Messi habla sobre su desorden alimenticio y cómo empezó a pincharse "hormonas a los 12 años"

Lionel Messi es siempre protagonista en Argentina, pero si tenemos en cuenta que cuando finalice la temporada en Europa y en España habrá un Mundial en el que puede sumar su primera estrella, la atención mediática sobre el '10' se multiplica aún más. Por esa razón llueven las peticiones de entrevista para conocer de primera mano las impresiones del astro argentino.

El programa de América TVLa Cornisa, con mucho éxito en el país natal de Messi, ha podido entrevistar al jugador del Barcelona y ha conseguido sacar el lado más personal del delantero. Lionel no se escondió a la hora de hablar de su tratamiento hormonal.

"Empecé con doce años. No me daba impresión pincharme, la verdad que no. Al principio me la ponía mi mamá, me la ponía mi papá, de noche. Hasta que aprendí y fui haciéndolo sólo. La verdad que es una agujita muy chiquita, era como un lapicero con una agujita chiquita, te metías y le cargabas la cantidad que tenía que pincharme y no, no me dolía y ya era algo rutinario que tenía que hacer y lo hacía con normalidad", comentó Messi.

Más allá de su tratamiento hormonal, el argentino también explicó cómo cambió su alimentación para evitar los famosos vómitos previos a los partidos: "Tenía de todo ahí adentro. Con lo mal que he comido durante muchos años... Con 22 o 23 años no te enteras de nada, ni lo piensas. Comía chocolate, alfajores, gaseosa. Ahora como bien, pescado, carne, ensalada, verdura. De todo, pero ordenado. De vez en cuando tomo una copa de vino. Siempre hay momento para hacerlo. Noté mucho el cambio, sobre todo en el momento del vómito. Se dijeron muchísimas cosas y al final me acostumbré a esto y ya no me ha vuelto a pasar".

Sobre el Mundial, Messi es sumamente consciente de la presión que la afición de Argentina pondrá sobre su selección: "Si no ganamos el Mundial pedirán que no volvamos con la selección".