Griezmann: "Me quede o no en el Atlético tiene que resolverse antes del Mundial"

Antoine Griezmann quiere saber dónde jugará antes de que empiece el Mundial de Rusia, es decir, el culebrón sobre su salida o su permanencia en el Atlético de Madrid no durará demasiado tiempo y eso, a fin de cuentas, parece la mejor opción para todas las partes.

El Atlético de Madrid echará el resto por su estrella ante la voraz ambición de Barcelona y Manchester United por llevar al francés a sus filas. Es el objetivo número uno del club madrileño, pero no será fácil. La decisión la tiene que tomar Antoine ya que tanto Barça como United pagarían sin problemas los 100 millones de su cláusula de rescisión.

"Mi futuro se decidirá antes del Mundial. Puede ser aburrido, pero le he dicho a mi hermana que, me quede o no, esto tendrá que resolverse antes. Lo que más me molesta es que todo el mundo me pregunte por este tema", comentó Griezmann en el diario francés, L´Equipe.

Para bien o para mal, el Atlético de Madrid sabrá muy pronto los pasos a seguir con o sin Antoine Griezmann. Lo mismo pasará con Barcelona y Manchester. Francia también saldrá beneficiada porque el foco de su número 7 estará únicamente centrado en el Mundial.

Según informa el diario La Razón, el Atlético habría puesto sobre la mesa 20 millones de euros como mejora de contrato para Griezmann. Actualmente cobra 14 millones, su cláusula es de 100 y acaba contrato en 2022.