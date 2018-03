Fútbol femenino: el Manchester United deja 'solo' al Real Madrid entre los grandes

"Nos complace anunciar que el club tiene la intención de establecer su primer equipo profesional de mujeres y presentó una solicitud para ingresar a WSL2. El equipo femenino del Manchester United debe construirse con la misma imagen y con los mismos principios que el primer equipo masculino y ofrece a los jugadores de la academia una ruta clara hacia el fútbol de alto nivel dentro del club".

Con las palabras del párrafo anterior, Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo del Manchester United, ha dado el pistoletazo de salida al Manchester United femenino que verá la luz en los próximos meses. El propio club lo hizo oficial a través de su cuenta de Twitter.

#MUFC has submitted an application to the @FA to establish a professional women’s team in the second tier of the Women’s Super League.

