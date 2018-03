Muntari: "Hay personas que me hacen ser más blando, como los niños, las mujeres..."

Sulley Muntari no ha empezado con buen pie su andadura en el Deportivo de la Coruña y gracias a su última rueda de prensa, además de no convencer a nivel futbolístico, parece que tampoco lo está haciendo fuera del campo. El jugador ghanés se ha metido en un lío tremendo al contestar de forma machista a una periodista que quería saber su opinión sobre la trayectoria del nuevo entrenador, Clarence Seedorf.

"No te voy a contestar de mala manera porque eres una mujer, te responderé de forma educada", comentó Muntari. Rápidamente, un compañero periodista en sala de prensa le pidió a Sulley si podía matizar el porqué de no contestar mal a una mujer y el jugador del Deportivo empezó a liarse ante la atónita mirada de la traductora.

"No es por nada, es algo normal. No quería responder de cierta manera. Yo sé cómo hablar cuando estoy con hombres y cómo hablar cuando estoy con mujeres. Le hablo como si fuera mi mujer, siendo respetuoso. No es por nada malo. Hay personas que me hacen ser más blando, como los niños, las mujeres o las personas mayores. Pero si tienes el mismo tamaño que yo me lanzo sobre ti", sentenció Muntari ante la sorpresa de los allí presentes.

El jugador, que ya sabía que algo malo había dicho, se despidió diciendo que no quería "pelear" con nadie.