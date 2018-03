El plan del Atlético para retener a Griezmann: pacto con el Barcelona, mejora de contrato y fichajes

El Atlético de Madrid no quiere perder a Antoine Griezmann y para ello va a hacer todo lo posible para retener a su estrella y crear un equipo más potente en torno a su figura. El diario AS por medio del periodista F.J. Díaz ha desvelado las intenciones del club para conseguir el OK del futbolista galo.

La primera medida del Atlético de Madrid ha sido ponerse en contacto con el entorno de Griezmann para hacerle consciente del plan rojiblanco. Quieren subir la ficha del galo y también su cláusula.

Otras de las acciones atléticas para retener a Griezmann es hablar con el Barcelona para cerrar un pacto de no agresión. El club azulgrana sólo podrá 'tocar' al jugador en caso de que el propio futbolista pida salir del equipo. Si Antoine desea marcharse al Barcelona, el equipo de Ernesto Valverde tendrá vía libre para negociar su salida ya que el cuadro culé tendrá prioridad para tantear al jugador.

Por último, el Atlético promete a Griezmann ser el eje principal del proyecto y rodear su figura de cuatro fichajes importantes de cara al curso que viene. Rodri, centrocampista del Villarreal, salvo novedad, ya estaría fichado, pero aún no se sabe si esa adquisición forma parte de ese cuarteto de jugadores que servirían para convencer al delantero francés.

A día de hoy, Griezmann sigue sin desvelar su futuro y quiere estar centrado en los partidos con Francia y en la recta final del campeonato con el Atlético. Eso sí, como bien ha dicho él, su futuro se resolverá "antes del Mundial".