La protesta de Cristiano Ronaldo al árbitro tras dar una patada al césped

Cristiano Ronaldo no tuvo un buen día en el amistoso que disputó Portugal ante Holanda. El delantero del Real Madrid, por primera vez esta temporada, no disparó ni un solo remate a la portería contraria. No le había pasado esto ni con su club, ni con su selección.

Para colmo, Cristiano está siendo criticado por su actitud en una jugada en la que pidió, de manera efusiva, una falta al colegiado.

La cuestión es que no hubo nada. Cristiano Ronaldo le pegó una patada al césped. Pese a ello y pese a que es un amistoso, el delantero portugués no dudo en increpar al colegiado.

Durante el partido, en el que ganó Holanda por 3 a 0, Cristiano Ronaldo mantuvo un excelente comportamiento cuando un aficionado saltó al terreno de juego para darle un beso.