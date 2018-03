Presiones independentistas para que el Barcelona no juegue la "Copa del Borbón"

El Barcelona y el independentismo caminan de la mano desde hace décadas. Su amistad ha ido creciendo en los últimos años donde no han escondido sus ideas políticas y por eso, plataformas como Manifest Blaugrana, aprovechan cualquier oportunidad de utilizar la imagen global del Barcelona para propulsar su campaña independenista. Con el enunciado "Fem Barça, Fem País" (hacemos Barcelona, hacemos un País, esta asociación ha pedido al club azulgrana que disputa la final de la Copa del Rey, ante el Sevilla, con la camiseta de la señera y que los aficionados vayan de amarillo "en apoyo de los presos políticos".

En la carta, enviada al presidente, Josep María Bartomeu, esta plataforma basa su petición en los comunicados del Barcelona de los pasados 20 de septiembre y 5 de octubre, así como de la declaración institucional del presidente el 2 de octubre en el el que afirmaba que "el club, fiel a la libertad de expresión y del derecho a decidir, condena cualquier acción que pueda impedir el ejercicio pleno de estos derechos". El Barcelona, como Bartoméu, añadían que continuarían "estando al lado de la voluntad de la mayoría del pueblo de Catalunya, expresada siempre de una manera cívica, pacífica y ejemplar".

Una ex directiva del Barcelona pide "no jugar la Copa del Borbón"

Con un club tan politizado, es lógico que existan directivos independentistas que compartan la ideología que reconoce abiertamente el club a través de los distintos presidentes o candidatos que han pasado por el Barcelona en los últimos años. Por eso, no sorprenden las declaraciones de María Elena Fort, ex directiva con Joan Laporta que, para los micrófonos de Antena 3, ha confirmado el tuit que emitió hace unos días en el que afirmaba lo siguiente: "El Club no debería jugar la final de la Copa del Borbón. Por dignidad. Por los valores. Por nuestra propia historia. Un título no está por encima de la dignidad de nuestros representantes. Basta de arrodillarse".

Varios socios del Barcelona están de acuerdo con esta medida y así se lo han expresado a Bartomeu. 67 socios han firmado un documento pidiendo que el presidente del Barcelona, y el resto de la directiva del Barça, no acudan al palco del Wanda en la final , en señal de protesta por los políticos independentistas encarcelados. En concreto, afirman que "permanecen en prisiones cerca del estadio donde se va a disputar la final". Entre otros motivos, añaden que deben "defender la justicia que representa la Cruz de San Jordi" o que "firmaron iniciativas con algunos políticos presos".

Las propuestas independentistas, relacionadas con la final de la Copa del Rey, no se quedan aquí. La plataforma `Pro selecciones catalanas´ tiene previsto iniciar una marcha de relevos desde Barcelona hasta la cárcel de Estremera.

La Copa del Rey, sin tirón entre la afición del Barcelona

Y mientras, continúa la preocupación en el Fútbol Club Barcelona con las entradas para la final de la Copa. Hay una demanda muy baja para adquirir una localidad. Tanto, que no ha habido ni sorteo para el reparto de entradas. Esta semana habían pedido entrada unos 4.000 socios cuando disponen de más de 16.000 entradas a la venta.

Los interesados debían adelantar 30 euros y recoger la entrada en Madrid, pero la fórmula no ha cuajado y el club ya estudia alternativas.